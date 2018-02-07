《經濟通通訊社７日專訊》創業板繼上午尾市Ｖ彈後，午後一開市大漲２﹒０３％，滬綜指
跌幅收窄至０﹒７４％，報３３４５﹒８２點，滬深３００指數跌１﹒０１％，深成指倒升０﹒
１５％。
上海Ｂ股跌０﹒２％，深圳Ｂ股升０﹒２７％。（ｋｌ）
07/02/2018 13:06
【全球反彈】滬綜指午後跌０﹒７４％，創業板大升２％深成指微升
《經濟通通訊社７日專訊》創業板繼上午尾市Ｖ彈後，午後一開市大漲２﹒０３％，滬綜指
跌幅收窄至０﹒７４％，報３３４５﹒８２點，滬深３００指數跌１﹒０１％，深成指倒升０﹒
１５％。
上海Ｂ股跌０﹒２％，深圳Ｂ股升０﹒２７％。（ｋｌ）
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