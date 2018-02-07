《經濟通通訊社７日專訊》銀行股午後急挫，板塊大跌４％，而其他權重股包括地產、保險
、家電、石油及釀酒股等跌幅亦較大，均跌近２％，滬綜指顯著受壓，現跌１﹒８％，報
３３０９﹒１４點，較１月２日開市的３３１４點還要低，今年以來的升幅全銷。
深成指午後一度倒升，惟現再倒跌０﹒５％，互聯網及軟件股股造好，創業板仍升２％。（
ｋｌ）
07/02/2018 14:17
【全球反彈】滬綜指現跌１﹒８％今年以來升幅全銷，創板仍升２％
《經濟通通訊社７日專訊》銀行股午後急挫，板塊大跌４％，而其他權重股包括地產、保險
、家電、石油及釀酒股等跌幅亦較大，均跌近２％，滬綜指顯著受壓，現跌１﹒８％，報
３３０９﹒１４點，較１月２日開市的３３１４點還要低，今年以來的升幅全銷。
深成指午後一度倒升，惟現再倒跌０﹒５％，互聯網及軟件股股造好，創業板仍升２％。（
ｋｌ）
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