【全球反彈】滬綜指現跌１﹒８％今年以來升幅全銷，創板仍升２％

《經濟通通訊社７日專訊》銀行股午後急挫，板塊大跌４％，而其他權重股包括地產、保險

、家電、石油及釀酒股等跌幅亦較大，均跌近２％，滬綜指顯著受壓，現跌１﹒８％，報

３３０９﹒１４點，較１月２日開市的３３１４點還要低，今年以來的升幅全銷。

深成指午後一度倒升，惟現再倒跌０﹒５％，互聯網及軟件股股造好，創業板仍升２％。（

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