【全球反彈】滬綜指反彈失敗收跌１﹒８％，創業板Ｖ型彈收升１％

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股強力反彈５６７點，加上多個官媒出口術護盤，滬深股

市今日表現波動如過山車，大幅高開後倒跌，滬綜指反彈失敗收跌，創業板則Ｖ型彈收升。

滬綜指一開市已重上３４００點，見過３４２５點後掉頭回落，午後在銀行及地產等權重股

急挫下，低見過３３０４點，較去年１２月２９日收市的３３０７點還要低，今年以來升幅全銷

，收市跌１﹒８２％，報３３０９﹒２６點，創逾一個月低，全日高低波幅１２１點，連跌第二

日；深成指高開，惟１０６００點前行人止步，其後跟隨創業板下滑，一度失１０２００點，收

市跌１﹒２６％，報１０２４６﹒９７點，見逾半年低；上日（６日）跌得最傷的創業板今早大

幅高開２％後直線向下，惟很快便Ｖ型反彈，收市升１﹒１４％，報１６１６﹒４點，但仍創逾

三年低。

人民銀行連續第十日暫停逆回購操作，累計在公開市場回籠１﹒３７萬億元（人民幣．下同

）。不過，有數據顯示，人行未來主動回籠資金的規模已不大。兩市全日成交減少近６％，至

５２６６億元。

由地產、銀行、家電、釀酒、石油及保險股等領軍，大市逾５５％板塊向下，互聯網、軟件

、紙業、電子零件及半導體股等造好，齊升１％。



＊人行會議提信貸及社融規模合理增長，地產、銀行股大挫＊



人行提今年工作９大任務，首推保持貨幣政策穩健中性，分析指今年房地產信貸將會緊上加

緊，因銀行信貸資金或會先流向普惠金融等領域，而內地一線城市首套房按揭利率已持續上升，

金地（滬：６００３８３）及保利（滬：６０００４８）一度跌停，收市分別挫８％及９％，萬

科（深：０００００２）亦挫近８％。

人行會議又提出促進貨幣信貸及社會融資規模合理增長，加強影子銀行、房地產金融等的宏

觀審慎管理，四大行早段一度升１％至２％，惟很快便掉頭回落，建行（滬：６０１９３９）收

挫近６％，中行（滬：６０１９８８）、農行（滬：６０１２８８）及工行

（滬：６０１３９８）挫３％至５％。

保險股亦繼續受壓，平保（滬：６０１３１８）及新華保險（滬：６０１３３６）挫３％。

釀酒股尾市急跌，五糧液（深：０００８５８）挫７％，貴州茅台（滬：６００５１９）挫

３％。



＊人民幣回升，紙業股反彈＊



人民幣中間價今創匯改以來新高，較上日大升１９０點子，利好紙業股股價發展，山鷹紙業

（滬：６００５６７）漲４％，太陽紙業（深：００２０７８）微升０﹒３％。

互聯網及軟件股左右創業板走勢，海聯訊（深：３００２７７）挫３％後，升至漲停收市，

上海鋼聯（深：３００２２６）亦先跌後回升，收市漲５％。

中央一號文件提出振興鄉村，相關概念股造好，農發種業（滬：６００３１３）等５股漲停

，惟早前指公司需要計提６﹒３億元的獐子島（深：００２０６９）續跌停。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０５０﹒５０ －２﹒３７



上證綜合指數 ３３０９﹒２６ －１﹒８２ ２９５３﹒００

深證綜合指數 １７１４﹒３９ －０﹒６８ ２３１３﹒００



上證Ｂ股指數 ３２６﹒６７ －０﹒３６ ３﹒０３

深證Ｂ股指數 １１４２﹒９５ －０﹒１６ １﹒２０



上證１８０指數 ８９０８﹒７４ －２﹒３２

上證３８０指數 ５０９０﹒１２ －０﹒２３



深證成份指數 １０２４６﹒９７ －１﹒２６

中小創新指數 ２０４８﹒８６ ＋０﹒４２

深圳創業板指數 １６１６﹒４０ ＋１﹒１４

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