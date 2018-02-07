【ＩＰＯ反應】倩碧（０８３６７）傳孖展未獲足額認購

《經濟通通訊社７日專訊》據消息人士透露，本地米線店「麻酸樂」等連鎖餐廳之經營商倩

碧控股（０８３６７）昨日（６日）首日招股表現受大跌市影響，據多家券商數據顯示，倩碧僅

錄得１７﹒３萬元的孖展認購，公開發售尚未足額。

股份於昨日起至本周五（９日）招股，公司擬發行２億股，公開發售佔１０％，配售佔

９０％。每股發行價介乎０﹒２７至０﹒３３港元；每手１萬股，入場費３３３３﹒２５元。所

得款項淨額估計約為３７２０萬元，公開發售最高集資額為６６０萬元。（ｇｌ）

