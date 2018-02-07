《經濟通通訊社７日專訊》據消息人士透露，本地米線店「麻酸樂」等連鎖餐廳之經營商倩
碧控股（０８３６７）昨日（６日）首日招股表現受大跌市影響，據多家券商數據顯示，倩碧僅
錄得１７﹒３萬元的孖展認購，公開發售尚未足額。
股份於昨日起至本周五（９日）招股，公司擬發行２億股，公開發售佔１０％，配售佔
９０％。每股發行價介乎０﹒２７至０﹒３３港元；每手１萬股，入場費３３３３﹒２５元。所
得款項淨額估計約為３７２０萬元，公開發售最高集資額為６６０萬元。（ｇｌ）
07/02/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】倩碧（０８３６７）傳孖展未獲足額認購
《經濟通通訊社７日專訊》據消息人士透露，本地米線店「麻酸樂」等連鎖餐廳之經營商倩
碧控股（０８３６７）昨日（６日）首日招股表現受大跌市影響，據多家券商數據顯示，倩碧僅
錄得１７﹒３萬元的孖展認購，公開發售尚未足額。
股份於昨日起至本周五（９日）招股，公司擬發行２億股，公開發售佔１０％，配售佔
９０％。每股發行價介乎０﹒２７至０﹒３３港元；每手１萬股，入場費３３３３﹒２５元。所
得款項淨額估計約為３７２０萬元，公開發售最高集資額為６６０萬元。（ｇｌ）
|板塊分析07/02/2018
內地紙貴 政策利好 紙業股待追落後
|剖析天下07/02/2018
債市急跌 風險何在？
|國際動態07/02/2018
比幣5連跌後反彈 惟歐央防風險
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股大跌逾1600點 是調整還是轉勢?
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】龐寶林：美股借加息升溫正常調整 候低吸通脹受惠股
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰