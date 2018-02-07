《日入而息》永利主席辭職，電盈多賺一成，港股過出車挫２７２點

《今天重點》﹡永利澳門（１１２８）史提夫永利辭任董事會主席、執董兼行政總裁

﹡電盈（００００８）去年多賺９﹒５％至２２﹒５億，派息２１﹒１８仙；

電盈去年免費電視及ＯＴＴ業務ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大

﹡林鄭月娥稱下財年會補足政府部門早前被削減的開支；未有２３條立法時間

表，但時刻記掛在心；爭取勞工權益時希望勞資雙方可達最大的共識；終院

判決未有否定律政司的覆核工作；對誠信要求極高，開放態度看改善品格審

查制度；林鄭承認政府就監察非法傾倒廢料及執法有漏洞；林鄭承諾未來會

制定更長遠計劃防流感；被指助小米上市疑為兒子舖路，林鄭月娥稱清者自

清



《即日市況》﹡港股曾升近九百點，收挫２７２點報３０３２３五連跌



《深滬股市》﹡滬綜指反彈失敗收跌１﹒８％，創業板Ｖ型彈收升１％



《美元匯價》﹡美匯指數有波幅無升幅，不宜高追；歐元最新報１﹒２３５２╱５５，日圓

最新報１０９﹒１８╱２０



《公司業績》﹡海通證券（０６８３７）上月淨利潤按年增６１％

﹡Ｔａｐｅｓｔｒｙ（０６３８８）次季業績勝預期，盈利增４５％

﹡招商證券（０６０９９）１月份淨利潤按年急增１﹒６５倍

﹡中國銀河（０６８８１）１月純利３﹒９３億元人民幣，升５６％

﹡江特電機預測首季盈利增加３﹒２至３﹒７倍

﹡國聯證券（０１４５６）１月淨利潤按年升３﹒３７倍至５４２８﹒９萬元

人民幣

﹡電盈（００００８）去年多賺９﹒５％至２２﹒５億元，派息２１﹒１８仙



《公司資訊》﹡中國新城鎮（０１２７８）公布收購聯想附屬公司發展武漢物業開發之進展

﹡佳民集團（０８５１９）超購近８５倍，３０手中１手

﹡倩碧（０８３６７）傳孖展未獲足額認購

﹡龍昇（０６８２９）超購１６８０倍，一手中籤率一成

﹡永利澳門（０１１２８）開市前停牌，待刊發內幕消息；永利度假村行政總

裁史提夫永利辭職；史提夫永利辭任董事會主席、執董兼行政總裁

﹡永保（００７２３）與獨立第三方達諒解備忘，擬購內地一公司六成權益

﹡金界（０３９１８）若海南開賭料不會即時影響業務，研究是否增購飛機接

載賭客

﹡威靈（００３８２）私有化獲批今起停牌，２０日撤上市地位

﹡建發國際（０１９０８）斥３﹒５５億元人民幣購上海商用物業

﹡能源國際投資（００３５３）計劃收購保險經紀公司約八成權益

﹡高雅光學（００９０７）冀借助收購電影發行業務走出低谷

﹡國投集團（０１３８６）今早停牌，待發出售物業公告

﹡恆地（０００１２）港島４項目暫售逾４７０伙套現３５億，餘約千伙；渣

打為恆地４新盤推定息按揭，首年息最低１﹒６８厘

﹡壹傳媒（００２８２）黃浩無理指控違約及不當獲利，將激烈抗辯

﹡富豪國際（０００７８）購兩架Ａ３２０型號空中巴士，涉逾２﹒８億元

﹡領展（００８２３）昨日回購４４萬股，涉資近２９０﹒４萬元

﹡閱文（００７７２）斥３２０２萬元人民幣，夥騰訊影業拍攝電視劇

﹡謝瑞麟（００４１７）農曆新年同店銷售料單位數增長，年中馬來西亞增一

分店

﹡藍鼎國際（００５８２）獲納入恆生綜合大中型股指數，下月５日生效

﹡鷹君（０００４１）羅老太稱工行私人戶口資金被凍結，因兩子女拒加簽

﹡康達環保（０６１３６）就江西樂平市ＰＰＰ項目訂立總承包協議

﹡國聯證券（０１４５６）發７億元人民幣公司債，年利率為５﹒６５％

﹡港交所（００３８８）落實推行股票指數期權納入收市後衍生產品交易計劃

﹡電訊盈科（００００８）去年免費電視及ＯＴＴ業務ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大



《國企紅籌》﹡中電清潔能源（００７３５）近４億元人民幣河南建垃圾發電廠

﹡中興通訊（００７６３）擬增５７９億元研發５Ｇ業務

﹡華能國際電力（００９０２）非公開發行Ａ股申請獲通過

﹡恆天立信（００６４１）更改公司中英文名稱，新簡稱下周一生效

﹡龍源（００９１６）上月發電量升３１％至４９４萬兆瓦時

﹡中海油服（０２８８３）２０１８年資本支出預算為２５億元人民幣

﹡中信資源（０１２０５）附屬以３８０萬美元出售石油分成合同權益



《神州民企》﹡馬化騰稱騰訊（００７００）願以全套互聯網技術與華潤全面戰略合作

﹡佳兆業（０１６３８）將獲納入恆生綜合大中型股指數，下月生效

﹡都市麗人（０２２９８）與京東成立合作基金，作行業併購資源整合

﹡陽光１００（０２６０８）進一步發美元優先票據，淨籌１﹒７億美元

﹡紫金（０２８９９）公布產量計劃，礦產金３７噸及礦產銀２１３噸等

﹡雅居樂（０３３８３）上月預售額升５１％至７０億元人民幣

﹡長城汽車（０２３３３）１月銷量按年升２０﹒６１％至１１萬台

﹡天倫燃氣（０１６００）斥１﹒７７億元人民幣收購兩家陝西燃氣公司



《中國要聞》﹡一線城市首套房按揭利率續升，分析料地產信貸趨緊

﹡廣州公積金貸款要求銀行７天內放款，違規或取消資格

﹡內地４１家Ａｐｐｌｅ零售店今起可用支付寶付款

﹡滴滴與１２家車廠結盟，共建新能源共享汽車服務體系

﹡中證監表示對Ａ股公司訊息造假一查到底

﹡人行表示３個月國庫現金定存中標利率下調至４﹒５％；人行逆回購十連停

，數據顯示主動回籠資金規模已不大

﹡石化聯合會表示今年行業利潤總額增５％，收入增１０％

﹡機構表示人幣未來數月面臨下行壓力，技術上已明顯超買

﹡北京成交三宗共有產權房地塊，總成交價４１億元

﹡海航基礎否認孫公司信託計劃無法按期兌付

﹡美去年貿易逆差９年高，新華社指「美國優先」失效

﹡聯合國貿發會官員：美國稅改對中國外資存量影響有限

﹡支付寶、財付通因跨境支付違規遭各罰６０萬元

﹡樂視網錄１１個跌停，限售股明解禁，成交大增至４億

﹡工信部表示力爭今年完成鋼鐵去產能１﹒５億噸目標

﹡小米雷軍冀１０個季度內重回中國智能手機第一



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％，報１０５５１﹒５４點

﹡蔡英文抵花蓮聽取地震簡報，令軍方全力協助救災



《其他消息》﹡林鄭月娥稱下財年會補足政府部門早前被削減的開支；未有２３條立法時間

表，但時刻記掛在心；爭取勞工權益時希望勞資雙方可達最大的共識；終院

判決未有否定律政司的覆核工作；對誠信要求極高，開放態度看改善品格審

查制度；林鄭承認政府就監察非法傾倒廢料及執法有漏洞；林鄭承諾未來會

制定更長遠計劃防流感；被指助小米上市疑為兒子舖路，林鄭月娥稱清者自

清

﹡劉怡翔稱股市調整屬正常，目前港股市盈率尚算合理

﹡石禮謙對陳帆缺席帳委會感遺憾；陳帆稱全面跟進建議

﹡鄭若驊強調不會因涉案人士的政治立場而影響檢控決定

﹡羅冠聰稱議會抗爭路線被落閘，未來需調整方向

﹡施永青稱股市調整不影響樓市氣氛，供應增令租金受壓

﹡盧偉國對政府就粉嶺高爾夫球場建屋作公眾諮詢感費解

﹡民主派倡向持有長期空置物業的公司和非永久居民徵稅；部分民主派議員同

意今個財政年度可考慮派錢；民主派倡提升本地研發開支、成立促進開放數

據辦公室

﹡黃錦星稱當局正檢討電動車首次登記稅寬免安排，稍後公布結果

﹡金管局調查指去年下半年認為銀行貸款批核「較容易」中小企比重升；１月

底官方外匯儲備增至４４１５億美元；去年下半年認為銀行貸款批核「較容

易」中小企比重升

﹡按證公司目前無計劃推出與通脹掛勾年金產品

﹡花旗調查指６３％市民預期樓價續升，兩成欲置業

﹡深股通額度全日用１９﹒６億元；滬股通流出１﹒６億，連續８日流出，滬

北水暫流出５億

﹡小學及幼稚園明日起提早放年假，因應流感肆虐；楊潤雄稱不認為停課決定

倉促，學校有經驗處理

﹡政府和九巴就推出月票安排達初步共識，市民最多可省兩成車費

﹡稅務學會料財政盈餘逾１６００億，建議擴闊稅基；稅務學會倡輍免首置印

花稅，稅務方案難解決房屋問題

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