《日出而作》美股反覆輕微收低，美匯急升四連漲，紐約油１個月低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８９３．３５ 跌 １９．４２點╱０．０８％
標普５００ ２６８１．６６ 跌 １３．４８點╱０．５０％
納斯達克 ７０５１．９８ 跌 ６３．９０點╱０．９０％
倫敦富時１００ ７２７９．４２ 升 １３８．０２點╱１．９３％
法蘭克福ＤＡＸ １２５９０．４３ 升 １９７．７７點╱１．６０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５５．９０ 升 ９４．０９點╱１．８２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．２３，歐元兌美元１．２２６４
《最新資訊》﹡特斯拉第四季虧損擴至近７億美元，仍勝市場預期
﹡芝加哥聯儲表示今年年中前無需要加息
﹡美國兩黨國會領袖達成兩年期預算協議，有待兩院通過
﹡美著名投資者：高槓桿產品恐出現大爆破
﹡聯儲委員及美財長：美股波動屬正常調整
﹡金正恩妹赴冬奧，家族首人訪南韓
﹡卓能（００１３１）趙苑三期擬季內標售，意向逾３０億元
﹡英皇國際（００１６３）西貢地，申建１３洋房料過關
﹡新西蘭央行維持利率不變，紐元跌至一個月新低
﹡美國油產及庫存增加，紐約油曾見一個月低，金價偏軟
﹡比亞迪１月銷量４﹒２３萬輛，新能源車佔１７﹒３％
﹡美股先升後回，Ｓｎａｐ飆近５成，美債收益率回升
﹡美元漲近１％創逾３個月最大升幅，連升四日
﹡國投（０１３８６）售九龍灣工廈多個單位套現１﹒５億，今早復牌
﹡銀娛（０００２７）獲摩通升目標至７０元，港交所（００３８８）獲匯證
維持持有
《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）１月原煤產量增２﹒６３倍至２１﹒８萬噸
﹡法庭命群星紙業賠償２﹒７萬名投資者，涉１４﹒２億
﹡九百點升幅全銷，北水撤１６億沽騰訊（００７００）２３億掃匯控
（００００５）
《中國要聞》﹡上海去年社會消費品零售額同比增長８﹒１％
﹡樂視網提前終止第一期員工持股計劃
﹡股價大跌引發停牌潮，２月以來１４５隻Ａ股停牌
﹡美國芝加哥熱門景點開通支付寶和微信支付