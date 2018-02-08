《日出而作》美股反覆輕微收低，美匯急升四連漲，紐約油１個月低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４８９３．３５ 跌 １９．４２點╱０．０８％

標普５００ ２６８１．６６ 跌 １３．４８點╱０．５０％

納斯達克 ７０５１．９８ 跌 ６３．９０點╱０．９０％

倫敦富時１００ ７２７９．４２ 升 １３８．０２點╱１．９３％

法蘭克福ＤＡＸ １２５９０．４３ 升 １９７．７７點╱１．６０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２５５．９０ 升 ９４．０９點╱１．８２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．２３，歐元兌美元１．２２６４



《最新資訊》﹡特斯拉第四季虧損擴至近７億美元，仍勝市場預期

﹡芝加哥聯儲表示今年年中前無需要加息

﹡美國兩黨國會領袖達成兩年期預算協議，有待兩院通過

﹡美著名投資者：高槓桿產品恐出現大爆破

﹡聯儲委員及美財長：美股波動屬正常調整

﹡金正恩妹赴冬奧，家族首人訪南韓

﹡卓能（００１３１）趙苑三期擬季內標售，意向逾３０億元

﹡英皇國際（００１６３）西貢地，申建１３洋房料過關

﹡新西蘭央行維持利率不變，紐元跌至一個月新低

﹡美國油產及庫存增加，紐約油曾見一個月低，金價偏軟

﹡比亞迪１月銷量４﹒２３萬輛，新能源車佔１７﹒３％

﹡美股先升後回，Ｓｎａｐ飆近５成，美債收益率回升

﹡美元漲近１％創逾３個月最大升幅，連升四日

﹡國投（０１３８６）售九龍灣工廈多個單位套現１﹒５億，今早復牌

﹡銀娛（０００２７）獲摩通升目標至７０元，港交所（００３８８）獲匯證

維持持有



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）１月原煤產量增２﹒６３倍至２１﹒８萬噸

﹡法庭命群星紙業賠償２﹒７萬名投資者，涉１４﹒２億

﹡九百點升幅全銷，北水撤１６億沽騰訊（００７００）２３億掃匯控

（００００５）



《中國要聞》﹡上海去年社會消費品零售額同比增長８﹒１％

﹡樂視網提前終止第一期員工持股計劃

﹡股價大跌引發停牌潮，２月以來１４５隻Ａ股停牌

﹡美國芝加哥熱門景點開通支付寶和微信支付

