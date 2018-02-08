《盤前攻略》美股先升後回，港股料繼續調整試３００００

《經濟通通訊社８日專訊》華爾街股市隔晚（７日）先升後回，道指在初段雖曾急升超過

３００點，而俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數（ＶＩＸ）亦曾大跌

２９﹒３９％，低見２１﹒１７。但受美國債券孳息率續上揚拖累，美國１０年期債券孳息率上

升至２﹒８４％，加上科技及能源股表現偏軟，道指收市下跌１９點或０﹒０８％，報

２４８９３點，全日波幅約５００點。標指下跌１３點或０﹒５％，報２６８１點。納指亦軟

６３點或０﹒９％，報７０５１點。



＊夜期高水４０５點，ＡＤＲ亦收高＊



恆指夜期造好，昨日收報３０７２８點，升５３４點，高水４０５點。港股ＡＤＲ比例指數

靠穩，上升１１４點或０﹒３８％，報３１２１０。預託證券造價個別發展，匯控升１﹒１３％

，折合港元報８０﹒９元。騰訊升０﹒６５％，折合港元報４１７﹒４９元。港交所升

０﹒４３％，折合港元報２６８﹒９５元。外圍油價向下，中海油挫２﹒１９％，折合港元報

１１﹒６元。中石油軟１﹒５４％，折合港元報５﹒５７元。

港股昨日跟隨高開７８２點，一度升８７７點高見３１４７２，內房、內銀等在初段亦見反

彈。惟其後大市再度乏力，內房股急現回吐，港股升幅全消，在午後更曾倒跌３０３點報

３０２９２點。最終收報３０３２３點，下跌２７２點或０﹒８９％，全日上下波幅達１１８０

點。外圍市況未回穩，加上即將進入農曆新年假期，料港股初步會在３００００點至３１５００

內上落。



＊外圍油價續軟「三桶油」恐再跌＊



外圍油價續軟，因此前有數據顯示，美國原油庫存增加，而原油產量更創紀錄新高，拖累外

圍油價向下。美國３月期油跌１﹒６０美元或２﹒５％，報６１﹒７９美元，盤中低見１月５日

以來最低６１﹒３３美元，亦為今年最大單日跌幅。布蘭特４月期油下跌１﹒３５美元或２％，

報６５﹒５１美元，為去年１２月２２日以來最低。

油價向下，加上「三桶油」昨日預託證券的表現全線向下，需要再度留意相關股份的表現。

中海油（００８８３）的表現較其餘兩隻石油股來得動盪，前兩天力守的５０天線有機會在開市

後隨即失守，投資者需要看好時機再考慮離場與否。（ａｌ）

