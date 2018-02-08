《經濟通通訊社８日專訊》龍昇集團控股（０６８２９）首掛開市報０﹒４８元，較招股
價０﹒４０元高出２０％，成交約７８４１萬股，涉資３７１９萬元。若不計手續費，每手賺
８００元。（ｇｖ）
08/02/2018 09:22
《新股掛牌》龍昇（６８２９）首掛開０﹒４８元，高招股價２０％
《經濟通通訊社８日專訊》龍昇集團控股（０６８２９）首掛開市報０﹒４８元，較招股
價０﹒４０元高出２０％，成交約７８４１萬股，涉資３７１９萬元。若不計手續費，每手賺
８００元。（ｇｖ）
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