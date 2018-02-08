《盤後部署》農曆新年假前港股仍受壓料５０天線爭持，宜吼港交所

《經濟通通訊社８日專訊》美國股市隔晚（７日）先升後回，道指在初段雖曾急升超過

３００點，但再受美國債券孳息率續上揚拖累，最終下跌１９點或０﹒０８％，收２４８９３點

，全日波幅約５００點。恆指夜期及港股ＡＤＲ均造好，港股今早高開２３２點或０﹒７７％，

開報３０５５５。其後在中資金融股乏力，拖累大市倒跌７１點報３０２５１。大市午後回穩，

最終收報３０４５１點，升１２８點或０﹒４２％，全日在３０２５１至３０７３９之間波動。

主板成交１４９１﹒８３億元，比上日減少約３２％。

國指收報１２３８０點，跌５２點或０﹒４３％。滬指報３２６２，跌４７點或１﹒４３％

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＊美元升美債息高企，美股仍波動＊



美國參議院兩黨宣布達成兩年預算協議，有望解除美府周五（９日）關門的危機，惟現階段

仍需待眾議院表決。美國１０年期國債孳息率昨日仍處於２﹒８厘之上，美匯指數重上９０關。

美元反彈，加上美債息口高企，料環球股市偏向波動，投資者宜密切留意日後美國加息預期步伐

，再作投資部署。

瑞信表示將調高中國今年ＧＤＰ增長預測，由６﹒４％上調至６﹒６％，２０１９年預測則

由６﹒３％上調至６﹒４％。該行又指，中國股市升幅過急，故易受外圍股市拖累，惟該行仍對

ＭＳＣＩ中國指數和恆指持正面立場，故建議投資者可趁低吸納。



＊港交所業績憧憬，可借勢博炒上＊



考慮到新年假期將至，南下北水將持續減慢，加上近日Ａ股漸疲弱，未可為大市提供足夠向

上動力，因此投資者或可待假期後，才考慮分注入市。預料大市短期內仍在５０天線（約

３０６１５點）爭持，下行支持位暫在３００００點。

農曆新年假期過後，投資者宜吼實港交所（００３８８），主要有兩個原因。其一，南下北

水回穩，大市成交額配合，加上市場憧憬２月２８日業績下，可望借勢炒上。其二，該股可望受

惠同股不同權，港交所行政總裁李小加曾表示在農曆年假期後，將公布「同股不同權」的規則細

節，並爭取在６月初公布最後規則，若然有關機制細節推出合乎市場預期，料可吸引更多科技股

赴港上市，有利提高大市交投量，利好該股未來走勢。因此，建議投資者可待該股回落至５０天

線（約２５９元）吸納。（ｇｖ）

