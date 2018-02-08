【脫歐之後】索羅斯向反脫歐團體捐款，謀求推動第二次公投

《經濟通通訊社８日專訊》據英媒引述一份會議備忘錄報道，金融大鱷索羅斯支持反「脫歐

」組織Ｂｅｓｔ ｆｏｒ Ｂｒｉｔａｉｎ，將會通過其基金會Ｏｐｅｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ向其捐款４０萬英鎊。

Ｂｅｓｔ ｆｏｒ Ｂｒｉｔａｉｎ正在英國開展廣告活動，希望帶領英國進行第二次公投

，推翻「脫歐」的決定。（ｍｎ）

