《外地經濟》巴西央行減息四分一厘，暗示寬鬆周期結束

《經濟通通訊社８日專訊》巴西央行減息四分一厘至紀錄新低的６﹒７５％，並暗示隨著經

濟加速復甦，本輪十年來幅度最大的寬鬆政策周期已經結束。

央行在政策聲明中稱，雖然近期全球市場出現波動，但全球前景仍對新興經濟體有利，不過

承認持續的風險厭惡情緒可能會推高通脹。（ｍｎ）

