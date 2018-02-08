《經濟通通訊社８日專訊》巴西央行減息四分一厘至紀錄新低的６﹒７５％，並暗示隨著經
濟加速復甦，本輪十年來幅度最大的寬鬆政策周期已經結束。
央行在政策聲明中稱，雖然近期全球市場出現波動，但全球前景仍對新興經濟體有利，不過
承認持續的風險厭惡情緒可能會推高通脹。（ｍｎ）
08/02/2018 11:57
《外地經濟》巴西央行減息四分一厘，暗示寬鬆周期結束
《經濟通通訊社８日專訊》巴西央行減息四分一厘至紀錄新低的６﹒７５％，並暗示隨著經
濟加速復甦，本輪十年來幅度最大的寬鬆政策周期已經結束。
央行在政策聲明中稱，雖然近期全球市場出現波動，但全球前景仍對新興經濟體有利，不過
承認持續的風險厭惡情緒可能會推高通脹。（ｍｎ）
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