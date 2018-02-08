《經濟通通訊社８日專訊》雅生活服務（０３３１９）明天（９日）掛牌，於輝立証券暗盤
交易場開市報１２﹒４６元，高招股價１２﹒３元１﹒３％。
該股於耀才暗盤交易中心現報１１﹒４元，比招股價低７﹒３２％。（ａｌ）
08/02/2018 16:20
【新股上市】雅生活暗盤開報１２﹒４６元，僅高招股價逾１％
《經濟通通訊社８日專訊》雅生活服務（０３３１９）明天（９日）掛牌，於輝立証券暗盤
交易場開市報１２﹒４６元，高招股價１２﹒３元１﹒３％。
該股於耀才暗盤交易中心現報１１﹒４元，比招股價低７﹒３２％。（ａｌ）
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