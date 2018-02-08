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即市新聞

08/02/2018 09:31

《異動股》永利澳門（０１１２８）主席辭任，大摩唱好復牌升７％

　　《經濟通通訊社８日專訊》永利澳門（０１１２８）今日復牌，現升６﹒６％，報
２６﹒６５元；成交約１３４萬股，涉資３５６２萬元。
　　永利澳門公布，Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ａ﹒Ｗｙｎｎ表示因近期輿論其將無法繼續有效履行本職
工作而辭任公司之董事會主席、執行董事兼行政總裁，即時生效。董事會已無奈接納Ｗｙｎｎ辭
任。
　　Ｗｙｎｎ亦將辭任公司之附屬公司董事及高級行政人員，包括永利渡假村（澳門）股份有限
公司司（ＷＲＭ）之董事、董事會主席兼行政總裁。
　　待若干澳門監管程序辦理完畢後，公司行政總裁兼執行董事麥馬度將成為ＷＲＭ之董事會主
席，而該公司執行董事兼總裁高哲恆將成為ＷＲＭ之董事。公司首席營運總裁兼執行董事陳志玲
將繼續擔任ＷＲＭ之總裁兼執行董事。
　　另外，永利澳門表示，獨立非執行董事盛智文已獲委任為公司之非執行主席，即時生效。而
非執行董事麥馬度已獲委任為公司之行政總裁及調任為執行董事，即時生效。
　　大摩維持「持平」評級，目標價３０﹒５元。瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價３２元。
　　其他賭股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　６５﹒９５元　　　上升１﹒４６％
　　新濠國際（００２００）　　　２２﹒３０元　　　上升０﹒９０％
　　澳博控股（００８８０）　　　　７﹒３４元　　　上升１﹒３８％
　　永利澳門（０１１２８）　　　２６﹒６５元　　　上升６﹒６０％
　　金沙中國（０１９２８）　　　４２﹒８５元　　　上升１﹒１８％
　　美高梅　（０２２８２）　　　２２﹒４５元　　　下跌１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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