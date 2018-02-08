《異動股》永利澳門（０１１２８）主席辭任，大摩唱好復牌升７％

《經濟通通訊社８日專訊》永利澳門（０１１２８）今日復牌，現升６﹒６％，報

２６﹒６５元；成交約１３４萬股，涉資３５６２萬元。

永利澳門公布，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ａ﹒Ｗｙｎｎ表示因近期輿論其將無法繼續有效履行本職

工作而辭任公司之董事會主席、執行董事兼行政總裁，即時生效。董事會已無奈接納Ｗｙｎｎ辭

任。

Ｗｙｎｎ亦將辭任公司之附屬公司董事及高級行政人員，包括永利渡假村（澳門）股份有限

公司司（ＷＲＭ）之董事、董事會主席兼行政總裁。

待若干澳門監管程序辦理完畢後，公司行政總裁兼執行董事麥馬度將成為ＷＲＭ之董事會主

席，而該公司執行董事兼總裁高哲恆將成為ＷＲＭ之董事。公司首席營運總裁兼執行董事陳志玲

將繼續擔任ＷＲＭ之總裁兼執行董事。

另外，永利澳門表示，獨立非執行董事盛智文已獲委任為公司之非執行主席，即時生效。而

非執行董事麥馬度已獲委任為公司之行政總裁及調任為執行董事，即時生效。

大摩維持「持平」評級，目標價３０﹒５元。瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價３２元。

其他賭股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６５﹒９５元 上升１﹒４６％

新濠國際（００２００） ２２﹒３０元 上升０﹒９０％

澳博控股（００８８０） ７﹒３４元 上升１﹒３８％

永利澳門（０１１２８） ２６﹒６５元 上升６﹒６０％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒８５元 上升１﹒１８％

美高梅 （０２２８２） ２２﹒４５元 下跌１﹒１０％

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（ｆｆ）

