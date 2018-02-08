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即市新聞

08/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股「危險期」未過，短期內先在５０天線爭持

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國股市隔晚（７日）先升後回，道指在初段雖曾急升超過
３００點，但再受美國債券孳息率續上揚拖累，最終下跌１９點或０﹒０８％，報２４８９３點
，全日波幅約５００點。恆指夜期及港股ＡＤＲ均造好，港股今早高開２３２點或
０﹒７７％，開報３０５５５。其後在內房股走高下，升幅曾一度擴大至４１５點，高見
３０７３９，但中資金融股乏力，大市升幅急速收窄，更轉勢倒跌，最多跌７１點報
３０２５１。最終午收報３０３４２點，僅升１９點或０﹒０６４％。主板成交８２２﹒９億元

　　滬指半日收報３２５９，跌４９點或１﹒５％；國指報１２３４３，跌８９點或０﹒７２％


＊永利澳門復牌急漲，四大內銀均現沽壓＊

　　永利澳門（０１１２８）宣布，史提夫永利辭任董事會主席、執董兼行政總裁，大摩與瑞信
分別維持看３０﹒５元及３２元，今早復牌升６﹒８％，報２６﹒７元。其他濠賭股普遍隨市彈
高，銀娛（０００２７）漲１﹒３９％，報６５﹒９元；金沙（０１９２８）上升０﹒９５％，
報４２﹒７５元；美高梅（０２２８２）無升跌，報２２﹒７元。
　　內銀見沽壓，建行（００９３９）跌０﹒８６％，報８﹒０３元；農行（０１２８８）軟
１﹒１４％，報４﹒３３元；中行（０３９８８）軟０﹒９３％，報４﹒２６元；工行
（０１３９８）下跌０﹒７４％，報６﹒７３元。
　　平保（０２３１８）軟１﹒２％，報８２﹒１元；新保（０１３３６）下跌０﹒４３％，報
４６﹒２５元；國壽（０２６２８）下跌１﹒４４％，報２４元。
　　美國原油庫存及產量增加，拖累美國３月期油隔晚跌１﹒６０美元或２﹒５％，報
６１﹒７９美元，盤中低見１月５日以來最低６１﹒３３美元。「三桶油」全線向下，中石油
（００８５７）下跌１﹒５９％，報５﹒５７元；中石化（００３８６）下跌１﹒８８％，報
６﹒２７元，暫為最大跌幅藍籌股；中海油（００８８３）下跌１﹒７１％，報１１﹒５２元。

＊瑞聲舜宇領漲藍籌，內房股先升後回軟＊

　　瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）均獲中金維持「買入」評級，上午領漲藍籌，前
者升４﹒１７％報１４４﹒８元，為最大升幅藍籌股；後者漲２﹒５９％報１０７元。
　　內房股開市初段造好，碧桂園（０２００７）上月銷售額增四成，早段最多曾上升
５﹒４６％，但其後大市轉跌，午收只升０﹒５８％報１４元。其他內房股走勢相若，午收前升
幅亦收窄甚至倒跌，融創（０１９１８）午收跌０﹒５８％報１４元，恆大（０３３３３）軟
０﹒２２％報２２﹒４元，中海外（００６８８）跌０﹒３７％午收２６﹒９５元，華潤置地
（０１１０９）上升１﹒０８％報２８﹒１元，盤中曾高見２９﹒２５元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）漲０﹒６８％，報４１７﹒６元；匯控（００００５）上
升０﹒５％，報８０﹒４元；港交所（００３８８）上升０﹒２２％，報２６８﹒４元；友邦
（０１２９９）更升１﹒６５％，報６１﹒８元。

＊溫傑：騰訊基本因素好４１７元吸納，上望４４０元＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，港股近日波幅甚大，Ａ股持續弱
勢，加上農曆新年假期將至，南下北水流入將逐漸減少，因此估計港股跌市之「危險期」還未消
退。預料港股短期內先在５０天線（約３０６００點）爭持，下行支持位暫在３００００點，若
後市向好，則可望反彈至約３１０００點水平。
　　港股現階段走勢相當波動。他建議投資者，可待大市有短暫反彈時分注減磅，即３１０００
點水平；第二個減注時機，需待日後美國加息預期步伐孰急孰慢、美國１０年期國債孳息率情況
，方可再判斷。
　　個股方面，他建議投資者可吼實騰訊。雖然短期內暫未有強力催化劑，但考慮到該股基本因
素佳，並需待至３月２１日的放榜日，才有炒作消息。因此，他建議投資者可在現階段約４１７
元吸納，上望４４０元。（ｇｖ、ａｌ）

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