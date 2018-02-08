《再戰明天》澳洲央行公布貨幣決策，內地公布通脹率和生產數據

《經濟通通訊社８日專訊》明早，澳洲央行公布貨幣政策聲明，內地公布１月通脹率和生產

數據。



＊澳洲央行公布貨幣政策聲明，ＡＩＧ和新聞集團盤後派業績＊



美國國際集團（ＡＩＧ）和新聞集團於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，美國參議院金融委員會對提名古德

弗蘭德出任美聯儲理事的人事案進行表決。２：００ａｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯發表

演說。

明早５：００ａｍ，澳洲央行總裁洛威參加在悉尼的Ａ５０澳洲經濟論壇晚宴。

５：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。



＊內地公布１月通脹率和生產數據＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１月貨幣供應Ｍ２年率，料維持於３﹒６％；貨

幣供應Ｍ３年率料維持於３﹒１％。９：３０ａｍ，中國公布１月消費者物價指數，年率料由

１﹒８％降至１﹒５％；生產者物價指數年率料由４﹒９％降至４﹒３％。



＊法國公布１２月工業生產＊



明午１２：３０ｐｍ，日本公布１２月第三產業指數，月率料由１﹒１％降至０﹒２％。

２：４５ｐｍ，瑞士公布１月失業率，料由３﹒３％升上３﹒４％；失業率（經季節調整）料維

持於３％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月工業生產月率，料由下滑０﹒５％升上０﹒１％；年

率料由２﹒５％升上３﹒５％。



＊雅生活首日掛牌＊



在本港，明日，雅生活（０３３１９）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：卡賓（０２０３０）、漢港控股（０１６６３）和永利地產發展

（００８６４）。

中集集團（０２０３９）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

