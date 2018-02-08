史樂山擬退任太古公司主席及董事、太古地產及港機主席及董事

《經濟通通訊社８日專訊》太古股份公司Ａ（０００１９）、太古股份公司Ｂ

（０００８７）、香港飛機工程（０００４４）、國泰航空（００２９３）及太古地產

（０１９７２）發表聯合公告。

公告表示，史樂山擬退任太古公司主席及董事、旗下附屬上市公司太古地產及港機主席及董

事，自今年７月１日起生效。史樂山將留任太古公司旗下聯屬上市公司國泰航空主席及董事。

現任太古公司、太古地產、國泰航空及港機董事施銘倫，將接替史樂山出任太古公司、太古

地產及港機的主席職務，自今年７月１日起生效。（ｊｎ）

