《經濟通通訊社８日專訊》太古股份公司Ａ（０００１９）、太古股份公司Ｂ
（０００８７）、香港飛機工程（０００４４）、國泰航空（００２９３）及太古地產
（０１９７２）發表聯合公告。
公告表示，史樂山擬退任太古公司主席及董事、旗下附屬上市公司太古地產及港機主席及董
事，自今年７月１日起生效。史樂山將留任太古公司旗下聯屬上市公司國泰航空主席及董事。
現任太古公司、太古地產、國泰航空及港機董事施銘倫，將接替史樂山出任太古公司、太古
地產及港機的主席職務，自今年７月１日起生效。（ｊｎ）
08/02/2018 17:07
史樂山擬退任太古公司主席及董事、太古地產及港機主席及董事
《經濟通通訊社８日專訊》太古股份公司Ａ（０００１９）、太古股份公司Ｂ
（０００８７）、香港飛機工程（０００４４）、國泰航空（００２９３）及太古地產
（０１９７２）發表聯合公告。
公告表示，史樂山擬退任太古公司主席及董事、旗下附屬上市公司太古地產及港機主席及董
事，自今年７月１日起生效。史樂山將留任太古公司旗下聯屬上市公司國泰航空主席及董事。
現任太古公司、太古地產、國泰航空及港機董事施銘倫，將接替史樂山出任太古公司、太古
地產及港機的主席職務，自今年７月１日起生效。（ｊｎ）
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