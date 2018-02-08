《小傳日記》本地薑發威報捷，魚缸終止五連跌！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（７日）都係離不開個「Ｃｈｏｋ」字，早段先急升逾３００

點，之後又因為美債孳息率上漲拖累，搞到收市唔見１９點報２４８９３，又係空歡喜一場。

所以，就算香江夜期同ＡＤＲ都齊齊反彈，老實講，小傳都唔會有太大期望，因為早已預咗

香江魚缸呢排都係波動市為主。果然，好友今朝（８日）借股王ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ

（０１２９９）、瑞聲（０２０１８），「本地薑」小象（０００１１）同中銀（０２３８８）

等作反擊，恆指高開２３２點後，就一度衝高４１５點至３０７３９。不過，受到中資金融股回

吐，Ａ場無力收低１﹒４巴仙創近半年低嘅打擊下，大市曾經又蒸發晒所有升幅，更要倒跌７１

點，好彩有「本地薑」頂住，恆指收升１２８點報３０４５１，五連跌總算終止，但５０天線

（約３０６１５）再次得而復失。國指就無咁好彩，收低５２點報１２３８０。

經過幾日嘅Ｃｈｏｋ上Ｃｈｏｋ落，缸友都驚咗唔敢落場，成交急降３２巴仙至１４９２億

銀。



＊美息繼續升磚頭向下走，主席終辭職永利好氣色＊



ＡＩＡ由頭升到落尾，埋單都仲有２巴仙落袋，收６１﹒９５銀，叻；將會喺今個月２０號

派成績嘅小象仲巴閉，抽高近３巴仙報１７９﹒７銀，係第三叻藍戰；街坊中銀亦受歡迎，跳起

逾２巴仙收３８﹒１銀，齊齊撐起大市，讚。

花旗國息口漸漸提升，香江息口遲早亦跟上，但本地磚頭一朝早開波就發威造好，之後腳軟

返，將被剔除於恆生指數嘅九倉（００００４）再唔見近１巴仙，報２８﹒２５銀。長實集團

（０１１１３）早前被高盛降評級，今日再碌低近１巴仙報６９﹒６銀。恆地（０００１２）今

朝曾經衝高３巴仙，點知係虛火，收市仲要微跌報５０﹒６銀。恆隆地產（００１０１）就升轉

跌，唔見逾１巴仙，報１９﹒２２銀。

永利馬交（０１１２８）主席史提夫永利捲入性侵醜聞，公司宣布佢辭任嘅消息，大和就話

對公司影響輕微，仲叫人掃價，他屐２７銀。今日復牌就彈高８巴仙，就係收２７銀。其他街坊

銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）都反彈２至３巴仙，分別報６６﹒９５銀及４３﹒２

銀。



＊重提去槓桿缸友沽錢莊，舜宇及瑞聲上升夠幹勁＊



神州進一步部署債轉股降槓桿，國務院總理李克強噚日主持會議，話要指導金融機構利用現

有機構同國有公司開展市場化債轉股，增強資本實力。但降槓桿唔係第一日嘅事，缸友借勢質低

神州錢莊，四大內銀，建行（００９３９）、農行（０１２８８）、工行（０１３９８）、中行

（０３９８８）跌幅就介乎１巴仙以下，報８﹒０８銀、４﹒３４銀、６﹒７２銀同４﹒２８銀

。

舜宇（０２３８２）被中金予「掃貨」評級，他屐１５３銀不變；瑞聲（０２０１８）此前

獲中金重申「掃貨」評級，他屐維持１８０銀；兩者分別發力飆起近４巴仙至近３巴仙，報

１４３﹒９銀及１０７銀。

另一邊廂，ＡＳＭ太平洋（００５２２）獲大摩升目標至１３５銀，評級上調至增持，開心

跳起逾３巴仙收１０５﹒１銀；將於日內放榜嘅中芯（００９８１）同華虹（０１３４７）就分

別微升同唔見２巴仙，報９﹒９８銀及１４﹒０４銀。



＊Ａ場好失威Ａ５０跪低，中保監出招內險要觸礁＊



Ａ場喺農曆新年前係咁腳軟，一嚟前排環球魚缸大插，二嚟阿爺前排又話要加強金融監管，

加上愈嚟愈多神州缸友掟貨揸「茄殊」過靚年，好過揸住啲貨十五十六。滬指喺今個月連失多個

關口，繼上月尾穿咗三千五後，今日就連三千三都守唔住，面對如此景況，神州缸友只能喺一片

哀號聲中迎接農曆新年假期。跟Ａ場搵食嘅ＥＴＦ全線插水，南方Ａ５０（０２８２２）同安碩

Ａ５０（０２８２３）都跌超過兩巴仙，分別報１６﹒２２銀及１５﹒８４銀。

神州保險佬喺Ａ場都投資咗唔少，Ａ場唔掂，保險佬都唔駛旨意有得番身，加上中保監連環

出招加強監管，都搞到內險佬好頭痕。一哥平保（０２３１８）雖然只係倒升唔夠１巴仙，報

８３﹒４銀，但過去五日已經蒸發咗超過一成，而Ａ仔就大插超過３巴仙。國壽（０２６２８）

睇落都係受輕傷，跌唔夠１巴仙，報２４﹒１５銀，但Ａ仔就相當慘情，唔見咗超過半成。太保

（０２６０１）就連跌三日跌咗超過８巴仙，今日就跣低超過１巴仙，報３７﹒７銀，Ａ仔就跌

咗４巴仙。不過，眾安在綫（０６０６０）表現最搶鏡，升咗近兩巴仙，報６６﹒７５銀。



＊油價四連挫油佬被掟貨，美金跳彈床資源佬陣亡＊



花旗國魚缸近排唔多穩陣，加上經濟數據好掂，上個月人工又錄得增長，缸友覺得聯儲局會

加快加息步伐，美金開始跳彈床，噚日仲要上返９０，搞到大宗商品冇運行，國際油價連插四日

，喺１月份全線反彈嘅「三桶油」亦頹勢再現，中石化（００３８６）逆市下插超過兩巴仙，報

６﹒２５銀。中石油（００８５７）同中海油（００８８３）碌低近兩巴仙，報５﹒５７銀同

１１﹒５銀。

美金強勢下，倫敦三個月期銅喺過去兩日蒸發咗４巴仙，金價今日一度逼近１３００美金關

口，神州資源佬近排表現都唔會好得去邊，紫金（０２８９９）急瀉近半成，報３﹒４５銀，Ａ

仔跌得仲甘，跣低超過８巴仙。五礦資源（０１２０８）過去兩日跌咗超過一成半後未見止瀉，

今日繼續大插超過８巴仙，報４﹒８５銀。

煤佬喺上個月炒高咗唔少，一哥神華（０１０８８）喺上個禮拜五（２日）創咗近五年新高

後就持續插水，今朝仲一度跌咗超過半成，但低位有唔少缸友撈底，最後只係跣低近兩巴仙，報

２２﹒５５銀。街坊兗煤（０１１７１）就跌咗超過兩巴仙，報１１﹒５４銀。請請！



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