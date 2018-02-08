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即市新聞

08/02/2018 17:32

《小傳日記》本地薑發威報捷，魚缸終止五連跌！

　　《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（７日）都係離不開個「Ｃｈｏｋ」字，早段先急升逾３００
點，之後又因為美債孳息率上漲拖累，搞到收市唔見１９點報２４８９３，又係空歡喜一場。
　　所以，就算香江夜期同ＡＤＲ都齊齊反彈，老實講，小傳都唔會有太大期望，因為早已預咗
香江魚缸呢排都係波動市為主。果然，好友今朝（８日）借股王ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ
（０１２９９）、瑞聲（０２０１８），「本地薑」小象（０００１１）同中銀（０２３８８）
等作反擊，恆指高開２３２點後，就一度衝高４１５點至３０７３９。不過，受到中資金融股回
吐，Ａ場無力收低１﹒４巴仙創近半年低嘅打擊下，大市曾經又蒸發晒所有升幅，更要倒跌７１
點，好彩有「本地薑」頂住，恆指收升１２８點報３０４５１，五連跌總算終止，但５０天線
（約３０６１５）再次得而復失。國指就無咁好彩，收低５２點報１２３８０。
　　經過幾日嘅Ｃｈｏｋ上Ｃｈｏｋ落，缸友都驚咗唔敢落場，成交急降３２巴仙至１４９２億
銀。
　
＊美息繼續升磚頭向下走，主席終辭職永利好氣色＊
　
　　ＡＩＡ由頭升到落尾，埋單都仲有２巴仙落袋，收６１﹒９５銀，叻；將會喺今個月２０號
派成績嘅小象仲巴閉，抽高近３巴仙報１７９﹒７銀，係第三叻藍戰；街坊中銀亦受歡迎，跳起
逾２巴仙收３８﹒１銀，齊齊撐起大市，讚。
　　花旗國息口漸漸提升，香江息口遲早亦跟上，但本地磚頭一朝早開波就發威造好，之後腳軟
返，將被剔除於恆生指數嘅九倉（００００４）再唔見近１巴仙，報２８﹒２５銀。長實集團
（０１１１３）早前被高盛降評級，今日再碌低近１巴仙報６９﹒６銀。恆地（０００１２）今
朝曾經衝高３巴仙，點知係虛火，收市仲要微跌報５０﹒６銀。恆隆地產（００１０１）就升轉
跌，唔見逾１巴仙，報１９﹒２２銀。
　　永利馬交（０１１２８）主席史提夫永利捲入性侵醜聞，公司宣布佢辭任嘅消息，大和就話
對公司影響輕微，仲叫人掃價，他屐２７銀。今日復牌就彈高８巴仙，就係收２７銀。其他街坊
銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）都反彈２至３巴仙，分別報６６﹒９５銀及４３﹒２
銀。
　
＊重提去槓桿缸友沽錢莊，舜宇及瑞聲上升夠幹勁＊
　
　　神州進一步部署債轉股降槓桿，國務院總理李克強噚日主持會議，話要指導金融機構利用現
有機構同國有公司開展市場化債轉股，增強資本實力。但降槓桿唔係第一日嘅事，缸友借勢質低
神州錢莊，四大內銀，建行（００９３９）、農行（０１２８８）、工行（０１３９８）、中行
（０３９８８）跌幅就介乎１巴仙以下，報８﹒０８銀、４﹒３４銀、６﹒７２銀同４﹒２８銀

　　舜宇（０２３８２）被中金予「掃貨」評級，他屐１５３銀不變；瑞聲（０２０１８）此前
獲中金重申「掃貨」評級，他屐維持１８０銀；兩者分別發力飆起近４巴仙至近３巴仙，報
１４３﹒９銀及１０７銀。
　　另一邊廂，ＡＳＭ太平洋（００５２２）獲大摩升目標至１３５銀，評級上調至增持，開心
跳起逾３巴仙收１０５﹒１銀；將於日內放榜嘅中芯（００９８１）同華虹（０１３４７）就分
別微升同唔見２巴仙，報９﹒９８銀及１４﹒０４銀。
　
＊Ａ場好失威Ａ５０跪低，中保監出招內險要觸礁＊
　
　　Ａ場喺農曆新年前係咁腳軟，一嚟前排環球魚缸大插，二嚟阿爺前排又話要加強金融監管，
加上愈嚟愈多神州缸友掟貨揸「茄殊」過靚年，好過揸住啲貨十五十六。滬指喺今個月連失多個
關口，繼上月尾穿咗三千五後，今日就連三千三都守唔住，面對如此景況，神州缸友只能喺一片
哀號聲中迎接農曆新年假期。跟Ａ場搵食嘅ＥＴＦ全線插水，南方Ａ５０（０２８２２）同安碩
Ａ５０（０２８２３）都跌超過兩巴仙，分別報１６﹒２２銀及１５﹒８４銀。
　　神州保險佬喺Ａ場都投資咗唔少，Ａ場唔掂，保險佬都唔駛旨意有得番身，加上中保監連環
出招加強監管，都搞到內險佬好頭痕。一哥平保（０２３１８）雖然只係倒升唔夠１巴仙，報
８３﹒４銀，但過去五日已經蒸發咗超過一成，而Ａ仔就大插超過３巴仙。國壽（０２６２８）
睇落都係受輕傷，跌唔夠１巴仙，報２４﹒１５銀，但Ａ仔就相當慘情，唔見咗超過半成。太保
（０２６０１）就連跌三日跌咗超過８巴仙，今日就跣低超過１巴仙，報３７﹒７銀，Ａ仔就跌
咗４巴仙。不過，眾安在綫（０６０６０）表現最搶鏡，升咗近兩巴仙，報６６﹒７５銀。
　
＊油價四連挫油佬被掟貨，美金跳彈床資源佬陣亡＊
　
　　花旗國魚缸近排唔多穩陣，加上經濟數據好掂，上個月人工又錄得增長，缸友覺得聯儲局會
加快加息步伐，美金開始跳彈床，噚日仲要上返９０，搞到大宗商品冇運行，國際油價連插四日
，喺１月份全線反彈嘅「三桶油」亦頹勢再現，中石化（００３８６）逆市下插超過兩巴仙，報
６﹒２５銀。中石油（００８５７）同中海油（００８８３）碌低近兩巴仙，報５﹒５７銀同
１１﹒５銀。
　　美金強勢下，倫敦三個月期銅喺過去兩日蒸發咗４巴仙，金價今日一度逼近１３００美金關
口，神州資源佬近排表現都唔會好得去邊，紫金（０２８９９）急瀉近半成，報３﹒４５銀，Ａ
仔跌得仲甘，跣低超過８巴仙。五礦資源（０１２０８）過去兩日跌咗超過一成半後未見止瀉，
今日繼續大插超過８巴仙，報４﹒８５銀。
　　煤佬喺上個月炒高咗唔少，一哥神華（０１０８８）喺上個禮拜五（２日）創咗近五年新高
後就持續插水，今朝仲一度跌咗超過半成，但低位有唔少缸友撈底，最後只係跣低近兩巴仙，報
２２﹒５５銀。街坊兗煤（０１１７１）就跌咗超過兩巴仙，報１１﹒５４銀。請請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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