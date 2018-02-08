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08/02/2018 16:10

騰訊友邦托市，港股升１２８點收３０４５１，成交１４９２億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》受累美國十年期國債息率繼續高企，道指本周二（６日）反彈
５６７點後，昨日回軟１９點，報２４８９２；標指及納指亦分別跌１３點及６３點，報
２６８１及７０５２。不過，港股昨日夜期急彈５３４點，恆指今日高開２３２點報
３０５５５，其後一度最多攀升４１５點高見３０７３９。但隨著滬指失守三千三關口，中資金
融股全線下跌，港股升勢持續收窄，最多倒跌７１點，低見３０２５１，但在個別重磅股支撐下
，港股全日錄得１２８點升幅，上升０﹒４％，收報３０４５１，並結束五連跌走勢。全日總成
交１４９１﹒８３億元，較昨日減少３１﹒７％。
　　滬指收報３２６２，跌４７點或１﹒４％，連跌三日累挫２２５點或６﹒４６％。國指報
１２３８０，跌５２點或０﹒４３％。

＊恆生中銀升逾２％，內銀受Ａ股拖累全線偏軟＊

　　部分手機設備股獲追捧，瑞聲（０２０１８）漲３﹒５％，報１４３﹒９元，為表現最佳藍
籌。舜宇（０２３８２）升２﹒６％，報１０７元。鴻騰精密（０６０８８）揚３﹒５７％，報
４﹒３５元。信利（００７３２）漲１﹒３４％，報２﹒２７元。
　　騰訊（００７００）繼本周二急挫逾７％，於低位獲不少買盤承接，全日升１﹒３％，報
４２０﹒２元。友邦（０１２９９）漲１﹒８９％，報６１﹒９５元。港交所（００３８８）窄
幅升１﹒２％，報２７１元。匯控（００００５）揚０﹒６３％，報８０﹒５元。
　　其他本地銀行股表現向好，恆生（０００１１）以昨日收市價１７５元計，今年以來挫近一
成，今反彈２﹒７％，報１７９﹒７元。中銀（０２３８８）漲２﹒１５％，報３８﹒１元。東
亞（０００２３）漲１﹒１１％，報３１﹒８５元。渣打（０２８８８）升１﹒４１％，報
８６﹒５元。匯控（００００５）升０﹒６３％報８０﹒５元。
　　內銀股全線向下，建行（００９３９）軟０﹒２５％，報８﹒０８元。農行（０１２８８）
跌０﹒９１％，報４﹒３４元。工行（０１３９８）跌０﹒８９％，報６﹒７２元。中行
（０３９８８）走低０﹒４７％，報４﹒２８元。郵儲行（０１６５８）軟０﹒８５％，報
４﹒６６元。

＊永利澳門復牌急升，美元反彈資源股全線向下＊

　　中保監再出招加強監管，明確規範保險業重大行政處罰認定標準，內險Ａ股全線急插，惟Ｈ
股表現個別發展，平保（０２３１８）窄幅升０﹒３６％，報８３﹒４元。財險（０２３２８）
無升跌，報１５﹒４２元。國壽（０２６２８）跌０﹒８２％，報２４﹒１５元。太平
（００９６６）跌２﹒２％，報２８﹒８５元。太保（０２６０１）跌１﹒４４％，報３７﹒７
元。
　　濠賭股全線急升，永利澳門（０１１２８）今日復牌，管理層變更，全日收漲８％報
２７元。銀娛（０００２７）升３％，報６６﹒９５元。新濠（００２００）揚２﹒７％，報２
２﹒７元。金沙（０１９２８）漲２％，報４３﹒２元。
　　美金反彈資源股普遍向下，紫金（０２８９９）挫４﹒７％，報３﹒４５元。五礦資源
（０１２０８）急跌８﹒１％，報４﹒８５元。馬鋼（００３２３）跌２﹒６％，報４﹒０６元
。江銅（００３５８）跌２﹒４％，報１２﹒３８元。
　　油價向下，中海油（００８８３）跌１﹒９％，報１１﹒５元。中石化（００３８６）走低
２﹒２％，報６﹒２５元，為表現最差藍籌。中石油（００８５７）跌１﹒５９％，報５﹒５７
元。（ｔｔ）

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