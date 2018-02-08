《神州經脈》１月進口飆升累順差劇烈縮水，人幣急挫，滬指三連跌

《經濟通通訊社８日專訊》中國１月美元計進口按年飆升３６﹒９％，遠勝預期，貿易順差

急劇縮水，引發午後人民幣兌美元匯率暴跌近千點。滬綜指一開市已跌穿３３００點大關，最終

收跌１﹒４％，報３２６２﹒０５點，連跌第三日，累挫６﹒５％。

深成指一度重上１０４００點，收市報１０３７２﹒５９點，升１﹒２３％；創業板受惠樂

視網「起死回生」，收升１﹒５５％，報１６４１﹒４３點，兩連升。兩市全日成交大減近

２２％，至４１１９億元（人民幣．下同），為今年以來最低。



＊春節擾動，２月進口增速料顯著回落＊



海關總署公布，按美元計，１月進口１８０１﹒７９億美元，按年增３６﹒９％，遠高於市

場預期的增９﹒８％；出口２００５﹒１９億美元，按年增１１﹒１％，高於市場預期的增

９﹒６％。貿易順差２０３﹒４億美元，按月大減近６３％，少於市場預期的５４１億美元。

招商證券認為，１月出口增速好於預期較為真實，但進口大幅好於預期，與進口ＰＭＩ的下

降分化，可能與每年春節時間不同帶來的擾動有關。此外，近期金屬和工業原料等大宗商品價格

強勁，價格同比對原材料進口增速也構成一定支撐。綜上，１月進口很難作為判斷內需的好依據

，預計２月進口增速出現顯著回落。



＊１月原油進口４０６４萬噸，創記錄＊



海關數據顯示，中國１月原油進口較上年同期增長２０％至創記錄的４０６４萬噸，相當於

每日９５７萬桶。因獨立煉廠在獲得更高的２０１８年進口份額後紛紛增加供應，而且俄羅斯一

輸油管線擴展後開始輸油。

１月進口２７８１萬噸煤炭，較上年同期的２４９１萬噸增加１１﹒５％，錄４年高位。寒

冷天氣令中國煤炭日消費量創下８５萬噸的季節性紀錄高位，發電廠的煤炭庫存量則將降至不足

１５天消費的緊急水平。１月末，中國四大公用事業公司發出警告稱，由於煤炭供應緊張，給取

暖和電力帶來短缺風險。

此外，中國１月鐵礦石進口量突破１億噸，錄１﹒００３億噸按年增長９﹒３％，創史上第

二高及同期新高。



＊德商：人幣暴跌只是暴漲的正常反抽＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８２２，較上個交易日升６０點子，再創２０１５年

「８．１１」匯改以來新高。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２５４點子，午後突然暴跌

９５４點或１％，低見６﹒３５５０元，收盤挫６６４點子，報６﹒２８３０，錄２０１５年８

月１２日以來最大單日跌幅。

東方匯理銀行高級新興市場策略師Ｄａｒｉｕｓｚ Ｋｏｗａｌｃｚｙｋ認為，人民幣的跌

勢部分受到貿易數據影響，貿易順差偏低，意味人民幣的淨需求減少。

不過，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，人民幣暴跌只是過去一段時間「暴漲」的

正常反抽而已。即使貿易順差創下低點、近期有一些官方的表態以及Ａ股繼續下跌，但人民幣的

突然下跌只反映出一個事實，即是市場上的人民幣多頭實在太多。

不過，恆生上調年底在岸人民幣兌美元匯率預測至６﹒３０至６﹒４０，高於原先估計的

６﹒６０至６﹒７０；渣打則將年底人民幣預測由６﹒４５調升至６﹒１８。



＊去年資本和金融帳戶逆差大減８５％＊



國家外匯局公布，２０１７年，中國經常帳戶順差１１５６４億元，資本和金融帳戶逆差

４８７億元（２０１６年為３１８３億元），其中，非儲備性質的金融帳戶順差５６５６億元，

儲備資產增加６１３６億元。

外匯局新聞發言人表示，去年中國經常帳戶和非儲備性質的金融帳戶均呈現順差，儲備資產

增加。總體來看，國際收支狀況穩健，跨境資金流動從淨流出轉為基本平衡，隨著國內經濟穩中

向好態勢進一步鞏固，未來國際收支總體平衡的基礎將更加堅實。

其指，非儲備性質的金融帳戶順差８２５億美元，可比口徑２０１６年為逆差４７５２億美

元。其中，直接投資呈現淨流入６３８億美元，２０１６年為淨流出４６６億美元。具體來看，

對外直接投資淨流出１０１４億美元，外國來華直接投資淨流入１６５３億美元，雙方向均繼續

保持一定規模。



＊１月乘用車銷量按月下跌１９﹒３％＊



全國乘聯會公布，內地１月乘用車銷量按年升６％，達２２４﹒９萬輛，惟按月跌

１９﹒３％。

其中，多功能休旅車（ＭＰＶ）銷量按年及按月均錄得跌幅，按年跌２０﹒９％，按月更跌

３１﹒４％，而運動型多功能車（ＳＵＶ）銷量依然表現最好，按年升１４﹒６％，惟按月亦倒

退１４﹒９％，轎車按年升６﹒１％，按月跌２０﹒６％。



＊樂視網絕地反擊止步１１跌停漲５％＊



復牌後一口氣連續１１個交易日跌停板的樂視網（深：３００１０４）今日絕地反擊，收市

漲５﹒４％，報５﹒０８元。

樂視網今日有佔總股本５﹒３５％限售股上市流通，早段一度再跌停板，惟５分鐘後跌幅已

逐步收窄，最多更倒升９﹒５％，收市漲５％，成交激增至４１﹒１億元，較上日（７日）飆升

９倍，亦是復牌以來最多，１１連跌斷纜，早前基金預料的連續１３日跌停板亦未能應驗。

有報道指，江浙的短線投機者一直在調倉準備資金，意在撬開樂視網的第１２個跌停，看來

今日得手。

樂視網上日錄得３﹒９６億元大額成交，較復牌以來的近１﹒１７億元總成交額還要多。有

分析認為，有部分預計樂視網不會出現１３個跌停的資金，已通過申購或買入重倉樂視網基金的

方式，布局樂視網早日止跌停的套利機會。（ｊｙ）

