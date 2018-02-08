《寶島要聞》花蓮地震至少９死６２失聯，１陸客不治

《經濟通通訊社８日專訊》台灣花蓮周二（６日）２３時５０分發生６﹒５級地震，至今最

少９人遇難，其中包括１名陸客；２６６人受傷、６２人失聯。

當地今早再發生４﹒８級餘震，最大震度６級。地震測報中心提醒民眾，未來兩周還會有餘

震。公路總局亦呼籲，震後山區道路易有坍方落石，呼籲民眾避免行駛。

據海基會通報，遇難陸客為４０歲的福建廈門女性，其與兒子來台自由行，在強震中頭部受

到重創，７日晚間於花蓮慈濟醫院宣告不治。海基會人員已陪同其丈夫趕抵花蓮協助處理後事。

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