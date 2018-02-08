《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，按美元計，１月進口按年增３６﹒９％，遠
高於市場預期的增９﹒８％；出口按年增１１﹒１％，高於市場預期的增９﹒６％。
按人民幣計，１月中國出口同比增長６％；進口同比增長３０﹒２％。（（ｊｙ）
08/02/2018 11:53
【聚焦數據】１月美元計進口增３６﹒９％遠高預期，出口增１１％
《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，按美元計，１月進口按年增３６﹒９％，遠
高於市場預期的增９﹒８％；出口按年增１１﹒１％，高於市場預期的增９﹒６％。
按人民幣計，１月中國出口同比增長６％；進口同比增長３０﹒２％。（（ｊｙ）
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