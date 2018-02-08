《日入而息》港股升１２８點止五連跌，內地進口高預期，人幣急挫

《今天重點》﹡１月美元計進口增３６﹒９％遠高預期，出口增１１％；中國１月貿易順差

２０３﹒４億美元，少於預期；中國１月人幣計出口增６％進口增

３０﹒２％齊勝預期

﹡人民幣兌一美元即期劇挫６６４點子，８１１來最大跌幅

﹡恆地（０００１２）推最高６８８８８元利是優惠，首季開售田灣項目



《即日市況》﹡騰訊友邦托市，港股升１２８點收３０４５１，成交１４９２億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１％三連跌累挫６％，兩市分化創板升１％



《美元匯價》﹡歐元回吐可趁低吸納，１﹒２１支持關鍵；歐元最新報１﹒２２３５╱

３７，日圓最新報１０９﹒６５╱６７



《公司業績》﹡星展香港去年盈利升４０％，第四季純利增逾倍至近２﹒５億坡元

﹡星展集團去年純利升４％至近４４億坡元，末期連特息派１１０坡仙

﹡華虹半導體（０１３４７）去年溢利升１２﹒８％；第四季升８﹒７％



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）續調整推地步伐，不希望「搶爛市」；商場組合包羅萬

有，零售市道變化影響溫和

﹡ＨＭＶ數碼（０８０７８）向第三方提供六千萬抵押貸款，息１０厘

﹡小股東對合和（０００５４）售合和基建派特息少感失望，仍看好合和前景

﹡中國金洋（０１２８２）擬組合營投資新能源項目

﹡仁天科技（００８８５）福建實達無需對企展（０１８０８）提全面要約

﹡雅生活（０３３１９）招股超購逾１９倍，人人有份

﹡正恆國際（００１８５）計劃發行２億美元債券

﹡民眾金融（００２７９）出售綜合金融業務，套現７﹒５億元

﹡宏安地產（０１２４３）向位元堂（００８９７）蝕讓四項商用物業

﹡宏利金融（００９４５）去年核心盈利４６億加元升１４％，派息增７％

﹡第一信用（０８２１５）冼國林辭任主席，重申向康宏提告與公司無關

﹡保誠與ＷｅＣｈａｔＰａｙ年初一起派８﹒８元電子利是，先到先得

﹡星展料今年貸款增長逾５％，淨息差升１０點子；暫時無需申請虛擬銀行牌

照，將加速電子化

﹡江西銀行推進赴港上市計劃，消息指今年提交上市申請

﹡紅星美凱龍（０１５２８）擬發行７億元高級無抵押美元債券

﹡朗詩綠色地產（００１０６）購上海住宅物業，涉資２﹒２１億元人民幣

﹡格菱控股（０１３１８）重組及申請新上市聆訊下周一進行

﹡莎莎（００１７８）主席子郭浩泉創立本地西裝品牌，料回本期年半

﹡麥達斯控股（０１０２１）今早停牌，待刊發內幕消息

﹡晶苑國際（０２２３２）獲納入恆生綜合大中型股指數成分股

﹡匯豐表示本港是擔當綠色債券樞紐理想地點，將促進可持續發展融資

﹡奧立仕（００８６０）獲納入恆生綜合指數成分股，下月５日生效

﹡煜榮（０１５３６）主席溢價逾７％出售控股權，今早復牌

﹡福晟國際（００６２７）斥１﹒２億元人民幣收購湖南省商住物業項目

﹡綠景中國（０００９５）發行可換股優先股及配股，淨籌７﹒７億元

﹡領展（００８２３）昨日回購１５０萬股，涉資近９９４９萬元

﹡鴻騰精密（０６０８８）夥夏普組合營，開發車載攝像頭及電子鏡

﹡卞方獲委任為路訊通（００８８８）行政總裁

﹡中國通號（０３９６９）去年度簽訂外部合同總額按年增長２２﹒７％

﹡史樂山擬退任太古公司主席及董事、太古地產及港機主席及董事

﹡恆地（０００１２）推最高６８８８８元利是優惠，首季開售田灣項目

﹡亞洲煤業（００８３５）仍評估收購內房開發商之可行性，繼續停牌

﹡檳傑科達（０１６６５）在美國成立全資擁有公司，提供銷售及支援



《國企紅籌》﹡金隅（０２００９）與冀東水泥成立合資，出資逾１４億元人民幣

﹡中海油服（０２８８３）正研究海上風電及可燃冰技術工程，將擴大海外市

場布局；料今年裝備利用率及工作量提升，但仍供過於求

﹡深圳控股（００６０４）上月銷售額逾８億元人民幣，按年跌１２％

﹡中石化油服（０１０３３）委任焦方正為董事長，孫清德為副董事長



《神州民企》﹡騰訊（００７００）入股盛大遊戲

﹡建業地產（００８３２）開發及管理河南省物業項目；獲納入恆生港股通指

數成分股

﹡碧桂園（０２００７）１月合同銷售額近６９２億元人民幣，增４２％

﹡中國金屬利用（０１６３６）發股加現金購銅業務，涉資７﹒４億元

﹡海通國際（００６６５）主席吉宇光榮休退任，瞿秋平接任

﹡證監會表示天瑞水泥（０１２５２）股權高度集中

﹡龍湖地產（００９６０）１月合同銷售額１６０億元人民幣，按年升３３％

﹡綠葉製藥（０２１８６）帕金遜併發症新藥免除開展美國二期臨床試驗



《中國要聞》﹡１月中國進口原油增１９﹒６％，煤進口增１１﹒５％

﹡１月美元計進口增３６﹒９％遠高預期，出口增１１％

﹡中國１月人幣計出口增６％進口增３０﹒２％齊勝預期；中國１月貿易順差

２０３﹒４億美元，少於預期；中國１月貿易順差急縮水至１３５８億元人

民幣，遜預期

﹡內地１月貿易順差遠遜預期，在岸人民幣下跌

﹡外匯局表示去年直接投資轉淨流入，國際收支平衡更堅實；去年資本和金融

帳戶逆差大降至４８７億人幣

﹡國信中心表示春節錯位使得１月進出口數據比較好

﹡中證監表示３家公司ＩＰＯ上會，１家通過２家被否

﹡中金表示內房大幅回調是基於對居民去槓桿等擔憂

﹡京東於墨爾本設澳紐總部，協助澳紐商家拓中國市場

﹡中保協摸底險企經營困難和問題

﹡乘聯會表示內地１月乘用車銷量按年升６％，按月跌兩成

﹡人行逆回購１１連停，公開市場今日沒有淨投放及回籠

﹡報道指四川金融機構被要求開展地方政府舉債融資自查

﹡樂視網絕地反擊止步１１跌停，收漲５％成交４１億元；樂視網表示公司

５％以上股東在交易異常波動期間未買賣

﹡北京今年推５Ｇ網絡試點

﹡商務部表示提高農村電商發展水平，推動生產資料等下鄉；敦促美國在

３０１貿易調查上審慎行事

﹡雅迪成為２０１８世界盃官方亞洲贊助商

﹡中國１月鐵礦石進口量突破１億噸創下同期新高

﹡萬達電影１月票房按年跌１％，受新年時間不同影響

﹡質檢總局表示東風、廣汽本田將召回總計逾１０６萬汽車



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０５２８﹒５２點

﹡花蓮地震至少９死６２失聯，１陸客不治

﹡花蓮強震遇難陸客增至４人，所居旅店遭擠壓至地底



《其他消息》﹡民主思路表示一國兩制指數為６﹒５１分，跌幅較預期小

﹡旺角騷亂案次被告羅浩彥申請上訴期間保釋被駁回

﹡胡應湘稱陳方安生見美民主黨領袖如吳三桂引清兵入關

﹡紅十字會指去年捐血人數跌４﹒７％，目前血存量不足，籲市民捐血

﹡網傳流感疫苗無效，衛生署重申接種疫苗以預防流感安全有效

﹡銀通與８間銀行推ＪＥＴＣＯ Ｐａｙ，冀年內推跨境支付服務；銀通擬

９月將提款卡虛擬化，並與ＪＥＴＣＯ ＰＡＹ綁定

﹡深股通額度全日用１７﹒１億元；滬股通結束８日淨流出，額度全日用

１３﹒４８億元

﹡瑞信在分隔客戶證券等存在缺失，遭證監譴責及罰款３９３０萬元

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