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即市新聞

09/02/2018 08:02

《日出而作》道指瀉逾千點，英國暗示提早加息鎊匯升，油價五連跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２３８６０．４６　跌　１０３２．８９點╱４．１５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２５８１．００　跌　　１００．６６點╱３．７５％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　６７７７．１６　跌　　２７４．８２點╱３．９０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１７０．６９　跌　　１０８．７３點╱１．４９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２６０．２９　跌　　３３０．１４點╱２．６２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５１５１．６８　跌　　１０４．２２點╱１．９８％
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．５７，歐元兌美元１．２２６０
　
　　《最新資訊》﹡ＡＩＧ第四季虧損６７億美元，受稅改及災難索償影響
　　　　　　　　﹡Ｔｗｉｔｅｒ上季收入意外增，股價曾升三成
　　　　　　　　﹡三星會長李健熙涉藏資產逃稅
　　　　　　　　﹡英偉達第四季多賺７１％勝預期，股價盤後大漲１１％
　　　　　　　　﹡英倫銀行或最快５月加息，鎊匯曾破１﹒４
　　　　　　　　﹡申請公屋增１％，輪候升至４﹒７年
　　　　　　　　﹡新盤上月沽１０６３伙，僅１成可按保
　　　　　　　　﹡伊朗擬未來四年增油產，布油曾跌至七周低，金價靠穩
　　　　　　　　﹡泛民傳召鄭若驊議案失效
　　　　　　　　﹡美股再度暴跌，美元指數反覆靠穩，鎊匯上升
　　　　　　　　﹡紐約聯儲指今年加息３次似乎合理，股市大跌無礙經濟
　　　　　　　　﹡據報金正恩胞妹或邀請南韓總統文在寅出訪北韓
　　　　　　　　﹡域高（０１６２１）超購近９９倍，一手中籤率三成
　　　　　　　　﹡ＭＥＧＡ　ＥＸＰＯ（０１３６０）料半年度扭虧為盈
　　　　　　　　﹡惠生工程（０２２３６）料全年收益及溢利大增
　　　　　　　　﹡鼎億集團（００５０８）獲納入恆生港股通指數系列，下月５日起生效
　　　　　　　　﹡領展（００８２３）昨日回購１００萬股，涉資逾６６２９萬元
　　　　　　　　﹡ＩＤＧ能源（００６５０）購液化天然氣出口站部分權益，涉２４６３萬
　　　　　　　　﹡協合新能源（００１８２）１月權益發電量增３４％
　　　　　　　　﹡新意網（０１６８６）中期純利３﹒９億元增４５％，不派息
　　　　　　　　﹡雷蛇（０１３３７）購電子分銷公司１５％股權，涉１﹒１７億

　　《國企紅籌》﹡世紀金花（００１６２）擬溢價一供一，籌最多９億元還債
　　　　　　　　﹡青島海爾（滬：６００６９０）正研究論證在德國上市的可行性
　　　　　　　　﹡匯證升四大內銀股目標，麥格理續望騰訊（００７００）４５０元
　　　　　　　　﹡北水回流１６億撐匯控（００００５）騰訊（００７００），沽內銀港交所
　　　　　　　　　（００３８８）兗煤（０１１７１）紫金（０２８９９）

　　《神州民企》﹡天瑞水泥（０１２５２）公眾持有不少於２５％股權，符合上市規則
　　　　　　　　﹡富力地產（０２７７７）料年度利潤大增逾１﹒９倍
　
　　《中國要聞》﹡報道指第三批混改試點涉電力、石油、天然氣等七領域
　　　　　　　　﹡中國聯通董事會提前換屆，李彥宏等８人獲選非獨董

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