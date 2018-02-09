《華爾街內望》道指再狂瀉逾千點，十年期美債息高見２﹒８８４％

《經濟通通訊社９日專訊》美國股市周四（８日）再度狂瀉，盤中大幅波動並已進入修正區

域，脫離持續近９年的牛市。

道指跌１０３２點或４﹒２％，報２３８６０點；標普５００指數跌１００點或３﹒８％，

報２５８１點；納指跌２７４點或３﹒９％，報６７７７點。

標普５００指數及道指確認進入修正區域，均較１月２６日觸及的紀錄高位下跌超過一成。

標指上次確認進入修正區域是在２０１６年１月，當時該指數下跌１３﹒３％，受油價重挫所影

響。

道指跌１０３２點或４﹒２％，報２３８６０點；標普５００指數跌１００點或３﹒８％，

報２５８１點；納指跌２７４點或３﹒９％，報６７７７點。Ｃｂｏｅ波動率指數上漲５﹒７３

至３３﹒４６，約為過去一年平均水平的３倍。

標普１１大股全數收低，其中金融股及科技股表現最差。在業績消息方面，Ｔｗｉｔｔｅｒ

飆升１２﹒２％，此前公司首次錄得季度盈利，兼且收入意外再度增長。

美債收益率上漲，因股市縮減部分跌幅，兼且此前英倫銀行表示，可能需要更快加息，令投

資者對全球央行縮減刺激政策的預期升溫。

１０年期美債收益率高見２﹒８８４％，略低於上日觸及的４年高位２﹒８８５％，尾盤收

報２﹒８５３％。（ｍｎ）

