《盤前攻略》美債息高企美指受壓，港股料下試１００天線

《經濟通通訊社９日專訊》美股隔晚急跌逾千點，港股上日終止五連跌今日勢大跌，三萬點

防守力弱，料下試１００天線（２９５８６點）支付。

美股股市前晚（７日）先升後回，港股昨日（８日）高開２３２點或０﹒７７％，開報３０

５５５。其後在中資金融股乏力，拖累大市倒跌７１點報３０２５１。大市午後回穩，最終收報

３０４５１點，升１２８點或０﹒４２％，全日在３０２５１至３０７３９之間波動。主板成交

１４９１﹒８３億元，比前日大減約３２％。國指收報１２３８０點，跌５２點或０﹒４３％。

滬指報３２６２，跌４７點或１﹒４３％。



＊美債息高企，道指瀉１０３２點＊



市場再度憂慮債息上升，美國１０年期國庫債券孳息率報２﹒８２６厘。美股隔晚再度急挫

，道指收市跌１０３２點或４﹒１５％，收報２３８６０點；標指及納指分別跌１００點及

２７４點，收報２５８１點及６７７７點。ＣＢＯＥ恐慌指數ＶＩＸ報３３﹒４６點，漲５點或

２０﹒６６％。投資者出現恐慌情緒，美股未來市況不排除有大幅波動，定必牽連港股，因此，

投資者應量力而為，待外圍股市調整後，才考慮入市部署。

恆指夜期偏軟，失守三萬點關口，昨日收報２９９４６點，跌４１８點，低水５０５點。港

股ＡＤＲ比例指數走低，下跌７８４點或２﹒６５％，報２９６６６。預託證券造價普遍偏軟，

匯控跌１﹒２１％，折合港元報７９﹒５３元。騰訊跌４﹒５３％，折合港元報４０１﹒１７元

。港交所回吐３﹒６２％，折合港元報２６１﹒１９元。伊朗擬增產，外圍油價回落，紐約

３月期油收市報每桶６１﹒１５美元跌６４仙，是１月２日以來最低。中海油挫３﹒５８％，折

合港元報１１﹒０９元。中石油軟３﹒４９％，折合港元報５﹒３８元。



＊花旗維持國指１３５００點目標＊



儘管騰訊（００７００）、匯控（００００５）受南下北水青睞，惟農曆新年假期將至，南

下北水將持續減慢，加上近日Ａ股漸疲弱，未可為大市提供足夠向上動力，因此投資者或可待假

期後，才考慮分注入市。預料大市隨外圍走低，短期內將下試１００天線（約２９５８６點）。

國指今年將分開五個階段，新增騰訊等１０隻成分股。大行花旗表示，這舉動可有助擴大指

數涵蓋性，亦可加深其受歡迎程度，可望吸引更多追蹤指數基金。因此，該行相信隨更多民企及

新經濟股加入國指，預料主要指數的估值差距可逐漸收窄。是故維持國指於今年底１３５００點

目標不變。（ｇｖ）

