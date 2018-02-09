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09/02/2018 10:51

【全球大跌】騰訊４００元被攻陷，港股瀉１３００點報２９１５１

　　《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）４００元關終被攻陷，港股暴瀉１３００點
跌４﹒２７％，最新報２９１５１，主板成交８５０﹒４０億元。
　　上證綜合指數報３０７２﹒２７，跌１８９﹒７８點或跌５﹒８２％，成交１３２５﹒８３
億元人民幣。國指大幅重挫６９７點報１１６８２。
　　騰訊曾穿４００元關見３９８﹒６元，現價仍跌４﹒８１％，報４００元；成交約３１８５
萬股，涉資１２８﹒０９億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　　　７７﹒５５元　　　跌７﹒０１％
　　中國人壽（０２６２８）　　　　２２﹒７５元　　　跌５﹒８０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒６２元　　　跌５﹒６９％
　　港交所　（００３８８）　　　２５６﹒４０元　　　跌５﹒３９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　６﹒３６元　　　跌５﹒３６％

　　中國銀行（０３９８８）　　　　　４﹒０６元　　　跌５﹒１４％
　　騰訊控股（００７００）　　　４００﹒００元　　　跌４﹒８１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　５９﹒７５元　　　跌３﹒５５％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７８﹒００元　　　跌３﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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