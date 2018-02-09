【全球大跌】騰訊４００元被攻陷，港股瀉１３００點報２９１５１

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）４００元關終被攻陷，港股暴瀉１３００點

跌４﹒２７％，最新報２９１５１，主板成交８５０﹒４０億元。

上證綜合指數報３０７２﹒２７，跌１８９﹒７８點或跌５﹒８２％，成交１３２５﹒８３

億元人民幣。國指大幅重挫６９７點報１１６８２。

騰訊曾穿４００元關見３９８﹒６元，現價仍跌４﹒８１％，報４００元；成交約３１８５

萬股，涉資１２８﹒０９億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國平安（０２３１８） ７７﹒５５元 跌７﹒０１％

中國人壽（０２６２８） ２２﹒７５元 跌５﹒８０％

建設銀行（００９３９） ７﹒６２元 跌５﹒６９％

港交所 （００３８８） ２５６﹒４０元 跌５﹒３９％

工商銀行（０１３９８） ６﹒３６元 跌５﹒３６％



中國銀行（０３９８８） ４﹒０６元 跌５﹒１４％

騰訊控股（００７００） ４００﹒００元 跌４﹒８１％

友邦保險（０１２９９） ５９﹒７５元 跌３﹒５５％

匯豐控股（００００５） ７８﹒００元 跌３﹒１１％

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