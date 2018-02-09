【全球大跌】美股暴跌拖累，亞太區股市急瀉日股曾插逾３％

《經濟通通訊社９日專訊》隔夜美股暴跌，道指及標普５００指數均較歷史最高位已下跌超

過一成，觸發亞洲股市再度急瀉。

日股今早開市跌１﹒７５％至２１５０７﹒７４點，其後跌幅擴大至３﹒１３％，日經平均

指數現挫２﹒８％至２１２７３點。南韓股市開盤下跌２﹒５３％，不久跌至５個月新低，現跌

１﹒９％至２３６１點。

澳洲股市跌１﹒４％至５８０５點，台灣股市開盤跌１﹒５％，隨即跌幅擴大至３﹒１％，

至１０２０４點。（ｍｎ）

