《經濟通通訊社９日專訊》隔夜美股暴跌，道指及標普５００指數均較歷史最高位已下跌超
過一成，觸發亞洲股市再度急瀉。
日股今早開市跌１﹒７５％至２１５０７﹒７４點，其後跌幅擴大至３﹒１３％，日經平均
指數現挫２﹒８％至２１２７３點。南韓股市開盤下跌２﹒５３％，不久跌至５個月新低，現跌
１﹒９％至２３６１點。
澳洲股市跌１﹒４％至５８０５點，台灣股市開盤跌１﹒５％，隨即跌幅擴大至３﹒１％，
至１０２０４點。（ｍｎ）
09/02/2018 09:08
【全球大跌】美股暴跌拖累，亞太區股市急瀉日股曾插逾３％
《經濟通通訊社９日專訊》隔夜美股暴跌，道指及標普５００指數均較歷史最高位已下跌超
過一成，觸發亞洲股市再度急瀉。
日股今早開市跌１﹒７５％至２１５０７﹒７４點，其後跌幅擴大至３﹒１３％，日經平均
指數現挫２﹒８％至２１２７３點。南韓股市開盤下跌２﹒５３％，不久跌至５個月新低，現跌
１﹒９％至２３６１點。
澳洲股市跌１﹒４％至５８０５點，台灣股市開盤跌１﹒５％，隨即跌幅擴大至３﹒１％，
至１０２０４點。（ｍｎ）
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