《經濟通通訊社９日專訊》雅生活（０３３１９）今日首掛，收報９﹒４６元，低招股價
１２﹒３元２３％，成交１﹒０億股，涉資９﹒９億元。
不計手續費，每手蝕７１０元。該股由雅居樂（０３３８３）分拆而出，開市價９元，最低
見８﹒９８元，最高只見１０元，未有機會升至招股價之上。（ｆｆ）
09/02/2018 16:11
《新股掛牌》雅生活（３３１９）首掛收９﹒４６元低招股價２３％
《經濟通通訊社９日專訊》雅生活（０３３１９）今日首掛，收報９﹒４６元，低招股價
１２﹒３元２３％，成交１﹒０億股，涉資９﹒９億元。
不計手續費，每手蝕７１０元。該股由雅居樂（０３３８３）分拆而出，開市價９元，最低
見８﹒９８元，最高只見１０元，未有機會升至招股價之上。（ｆｆ）
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