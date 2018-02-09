《新股掛牌》雅生活（３３１９）首掛收９﹒４６元低招股價２３％

《經濟通通訊社９日專訊》雅生活（０３３１９）今日首掛，收報９﹒４６元，低招股價

１２﹒３元２３％，成交１﹒０億股，涉資９﹒９億元。

不計手續費，每手蝕７１０元。該股由雅居樂（０３３８３）分拆而出，開市價９元，最低

見８﹒９８元，最高只見１０元，未有機會升至招股價之上。（ｆｆ）

