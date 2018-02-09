《異動股》港股開跌７７２點，碧桂園競價跌５％暫為最差藍籌

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園（０２００７）競價跌５﹒４１％，報１３﹒３元；成交

約１３６萬股，涉資１８７８萬元，暫為最差藍籌。

昨日（８日）美國１０年期美債收益率高見２﹒８８４％，略低於上日觸及的４年高位

２﹒８８５％，尾盤收報２﹒８５３％，再度引發美股全線急瀉，道指挫１０３２點或４﹒２％

，報２３８６０點；標普５００指數跌１００點或３﹒８％，報２５８１點；納指跌２７４點或

３﹒９％，報６７７７點。

港股夜期收報２９９４６，跌４１８點，低水５０５點。ＡＤＲ港股比例指數跌７８４點或

２﹒６５％，報２９６６６。

港股今早失守三萬點，低開７７２點或２﹒５４％，報２９６７９，直逼百天線（約

２９６０５）；國指則挫３５５點或２﹒８７％，報１２０２５點。

重磅股全線向下，匯控（００００５）挫１﹒４９％，報７９﹒３元；中移動

（００９４１）跌０﹒７８％，報７６﹒６元；騰訊（００７００）挫４﹒０９％，報４０３元

。港交所（００３８８）跌３﹒９９％，報２６０﹒２元；友邦（０１２９９）跌１﹒５３％，

報６１元。

平保（０２３１８）急挫４﹒０８％，報８０元。工行（０１３９８）走低２﹒９８％，報

６﹒５２元；建行（００９３９）跌３﹒９６％，報７﹒７６元。（ｆｆ）

