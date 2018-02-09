《異動股》環球股市急瀉，安碩Ａ５０（０２８２３）現隨市跌４％

《經濟通通訊社９日專訊》安碩Ａ５０（０２８２３）現跌３﹒５４％，報１５﹒２８元；

成交約８０９萬股，涉資１﹒２４億元。

昨日（８日）美國１０年期美債收益率高見２﹒８８４％，略低於上日觸及的４年高位

２﹒８８５％，尾盤收報２﹒８５３％，再度引發美股全線急瀉，道指挫１０３２點或４﹒２％

，報２３８６０點；標普５００指數跌１００點或３﹒８％，報２５８１點；納指跌２７４點或

３﹒９％，報６７７７點。

港股夜期收報２９９４６，跌４１８點，低水５０５點。ＡＤＲ港股比例指數跌７８４點或

２﹒６５％，報２９６６６。

港股今早失守三萬點，低開７７２點或２﹒５４％，報２９６７９，直逼百天線（約

２９６０５）；國指則挫３５５點或２﹒８７％，報１２０２５點。

隔夜美股暴跌，道指及標普５００指數均較歷史最高位已下跌超過一成，觸發亞洲股市再度

急瀉。

日股今早開市跌１﹒７５％至２１５０７﹒７４點，其後跌幅擴大至３﹒１３％，日經平均

指數現挫２﹒８％至２１２７３點。南韓股市開盤下跌２﹒５３％，不久跌至５個月新低，現跌

１﹒９％至２３６１點。

澳洲股市跌１﹒４％至５８０５點，台灣股市開盤跌１﹒５％，隨即跌幅擴大至３﹒１％，

至１０２０４點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海通滬深三百（０２８１１） １７﹒２８元 下跌３﹒０３％

安碩Ａ５０ （０２８２３） １５﹒２８元 下跌３﹒５４％

博時ＦＡ５０（０２８３２） ８﹒４９元 無升跌

恆指ＥＴＦ （０２８３３） ３０﹒０５元 下跌２﹒５９％

安碩滬深三百（０２８４６） ３０﹒７５元 下跌１﹒４４％

ＸＤＢ滬深 （０３０４９） ８﹒３０元 下跌１﹒３１％

華夏滬深三百（０３１８８） ４８﹒１０元 下跌３﹒４１％

海通滬深三百（８２８１１） １４﹒０８元人幣 下跌２﹒０９％

南方Ａ５０ （８２８２２） １２﹒７０元人幣 下跌３﹒２０％

華夏滬深三百（８３１８８） ３９﹒１０元人幣 下跌３﹒２２％

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（ｆｆ）

