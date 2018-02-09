《午市前瞻》美股成關鍵，下周港股通暫停，港股料３０６００遇阻

《經濟通通訊社９日專訊》美國１０年期國債孳息率再創近四年新高，高見２﹒８８４％，

再度引發美股全線急瀉，道指挫１０３２點或４﹒２％，報２３８６０點；標普５００指數跌

１００點或３﹒８％，報２５８１點；納指跌２７４點或３﹒９％，報６７７７點。

受外圍拖累，港股今早大幅低開７７２點，但隨著美元反彈令人民幣大跌，加上中保監宣布

於今年五月出台新監管規定，拖累保險股急挫，滬指一度瀉逾半成，港股跌幅亦最多擴至

１３２２點，低見２９１２９，但港股隨後跟隨Ａ股跌幅收窄，最終半日跌１０１４點或

３﹒３３％報２９４３６，跌穿１００天線（２９６０２）。半日總成交１２５２億元。

滬指半日收報３１２７，跌１３４點或４﹒１％；國指失守萬二關，報１１８７５，跌

５０４點或４﹒１％。



＊滬指失守三千二關口，中資金融股全線急挫＊



中國保監會發布《保險公估人監管規定》，明確經營保險公估業務備案的要求和程序，並將

於２０１８年５月１日施行。內險股全線急挫，平保（０２３１８）跌５﹒２％，報７９﹒１元

。國壽（０２６２８）挫４﹒７６％，報２３元。太平（００９６６）跌５﹒７％，報

２７﹒２元。新華保險（０１３３６）走低４﹒８７％，報４４元。

內銀股方面，建行（００９３９）急跌４﹒２％，報７﹒７４元。工行（０１３９８）挫３

﹒４％，報６﹒４９元。農行（０１２８８）挫４﹒３８％，報４﹒１５元。中行

（０３９８８）跌３﹒７％，報４﹒１２元。光大銀行（０６８１８）瀉６％，報３﹒９２元。

滬綜指繼上日（８日）開市跌穿３３００點後，今日開市再失守３２００點，其後一度大挫

５﹒８％，跌穿３１００點，最低見過３０７１點，拖累中資券商股遇沽壓，中信証券

（０６０３０）挫６﹒９５％，報１７﹒１４元。國泰君安（０２６１１）跌７﹒８９％，報

１７﹒０４元。招商證券（０６０９９）跌４﹒８１％，報１１﹒４８元。銀河證券

（０６８８１）走低４﹒４６％，報５﹒３６元。華泰六八八六（０６８８６）跌４﹒５７％，

報１５﹒０４元。



＊多隻重磅股失重要關口，瑞房冠絕所有股份＊



重磅股全線下滑，騰訊（００７００）半日一度失守４００元關，最多跌５﹒３％，低見

３９８元，最終半日跌３﹒３３％，報４０６﹒２元。港交所（００３８８）挫４﹒０６％，報

２６０元。匯控（００００５）今失守８０元關，半日跌２﹒１１％，報７８﹒８元。中移動

（００９４１）挫２﹒８５％，報７５元。友邦（０１２９９）失守６０元關，走低３﹒９６％

，報５９﹒５元。

內房股方面，碧桂園（０２００７）跌５﹒９７％，報１３﹒２２元，為半日表現最差藍籌

。潤地（０１１０９）走低３﹒５７％，報２７﹒０５元。中海外（００６８８）軟

２﹒７７％，報２６﹒３５元。金地商置（００５３５）急挫１０﹒７％，報０﹒９２元。

高息防守股亦遇沽壓，領展（００８２３）跌２﹒１２％，報６４﹒７元。冠君

（０２７７８）挫４﹒２４％，報５﹒２元。港鐵（０００６６）走低２﹒４％，報４０﹒７元

。煤氣（００００３）跌１﹒３４％，報１４﹒７６元。中電（００００２）跌１﹒０４％，報

７６﹒２元。

瑞房（００２７２）證實與銀行磋商私有化事宜，據報尋求約３３５億借貸，當中約１４４

億元用作私有化，另有２４億美元作再融資，半日逆市抽高１５﹒４５％，報２﹒６９元，表現

冠絕所有股份。年年卡（０３７７３）過去兩日急升４５％後，現續升８﹒０５％，報０﹒９４

元。



＊植耀輝：騰訊分注吸納，貨量不多者續持有＊



耀材研究部經理植耀輝對《經濟通通訊社》表示，港股今日隨外圍大瀉，下跌原因主要源於

美股，因此現時要預測港股短期走勢，需要視乎美股跌定與否。不過下星期又有農曆新年假期因

素，港股通暫停令港股乏北水湧入支持，成為大市一利淡因素。他認為，現時要談部署策略言之

尚早，建議如持有太多貨的投資者，可待大市回彈時減磅，貨量不多的投資者可繼續觀望。現時

大市波幅擴大，暫時難估見底，惟阻力位可以３０６００點作參考。

股份策略方面，藍籌股近日捱沽，他建議投資者如持有騰訊，貨量不多者可以繼續持有，希

望撈底者則應採分注買入策略，待騰訊跌定再加注。（植耀輝本人持有騰訊）（ｆｆ、ｔｔ）

