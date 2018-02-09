《小傳日記》魚缸震穿百天線，有貨未走嚇到癲！

《小傳日記》究竟全球魚缸跌到幾時先識停？一個星期前，全城仲講緊牛氣衝天，花旗國望

三萬，香江見四萬嘅憧憬；一個星期後，「熊」出沒注意，跌到缸友心都寒埋，個個爭相掟貨保

命，「Ｃａｓｈ ｉｓ Ｋｉｎｇ」為上策。

花旗市噚晚（８日）又蒸發１０３２點或４巴仙收２３８６０，香江缸友都無眼睇，只能夠

望住魚缸繼續插水，一開場就重挫７７２點，再加埋Ａ股都自身難保，一度瀉逾半成穿埋三千二

，震到香江又再跌深咗，曾經唔見１３２２點至２９１２９，遠遠低於百天線（約２９６０３）

，連咁重要嘅防線都失守埋，缸友真係唔好急於撈底喇，等過埋農曆新年先吧！

經過全日嘅捱打，估唔到舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）竟然率先反擊，前者漲

近２巴仙收１０８﹒８銀冠藍戰，後者微微踢高收１４４﹒２銀，勁！

但係，恆指最終都係蒸發９４３點或３﹒１巴仙，收報２９５０７；國指一樣咁傷，重創

４７８點或３﹒９巴仙收１２９０１。全日成交就大幅增加４７巴仙至２１９１億銀！

溫馨提示，下星期二（１３日）開始港股通就暫停，即係無北水支持，缸友要打醒十二分精

神喇。



＊４百關失守ＱＱ要唞唞，內險孖內銀繼續腳震震＊



魚缸又受重傷，股王ＱＱ（００７００）嘅傷勢當然獲最多缸友關心喇。淡友猛烈攻擊下，

今日ＱＱ都終於失唔住４００大關，最低見３９８銀，差ＤＤ就跌近１００天線（約３９４﹒８

銀）。去到呢個位，唔少缸友都忍唔住執平貨，ＱＱ最後收復大部分失地，只係跣低３巴仙收

４０７﹒４銀。

中資金融股就繼續成為重災區，四大內銀之前實在升得太多，依家難免被拋貨，建工中農跌

幅介乎近３至５巴仙跑輸大市；內險又受到監管消息拖累，平保（０２３１８）都碌低近５巴仙

收７９﹒２５銀，其他街坊都唔見３至５巴仙左右。



＊內房跌得深融創最傷心，雅生活上場低收有點傷＊



魚缸今日再碌低，最無運行當然就要數到內房佬喇，今朝一起跑都已經見到佢哋腳軟軟啦，

無諗到之後愈跌愈深。融創（０１９１８）最多曾經跌低過近１２巴仙，低見２６﹒２銀，埋單

算係收復返些少失地，但都仲係要跌近８巴仙，報２７﹒４５銀。

街坊恆大（０３３３３）雖然對比融創算係無咁差，但都絕對講唔上係好喇。今日曾經急挫

過逾１０巴仙，低見２０﹒１銀，散場腳軟近６巴仙，報２１﹒２銀。

雅居樂（０３３８３）分拆嘅雅生活（０３３１９）首掛喇！可惜，遇上大跌市，阿囝表現

當然未如理想，新手上路收報９﹒４６銀，比招股價１２﹒３銀低出２３巴仙，每手要蝕７１０

銀。雅居樂就跣低近８巴仙，報１０﹒９６銀。



＊魚缸騰騰震券商好頭痕，Ａ場受重傷ＥＴＦ心傷＊



中港魚缸無運行，祖國券商佬嚇到腳震震，龍頭大佬中信証券（０６０３０）帶頭跣低近８

巴仙，報１７銀，曾經失守埋２５０天線（１６﹒７６２銀），仲做埋是日最差表現國貨佬，唉

。

街坊們當然都無一倖免，一齊向下走，中國銀河（０６８８１）都瞓低６巴仙，報５﹒２６

銀；招商證券（０６０９９）就碌低近３巴仙，報１１﹒７銀；華泰六八八六（０６８８６）就

緊隨其後，腳軟６巴仙，報１４﹒７４銀。

Ａ場受重傷，而最緊貼市況嘅ＥＴＦ孖寶都非常乏力，南方Ａ５０（０２８２２）同Ａ５０

中國（０２８２３）齊齊碌低近５巴仙，分別收１５﹒４６銀及１５﹒０６銀，慘！



＊吉利隨市跣曾碌９巴仙，瑞房或私化跑出確醒神＊



吉利（００１７５）雖然有中金唱好，維持買入評級同埋２７銀嘅「他屐」，不過都係敵不

過大跌市，今早最多曾經碌低近９巴仙，低見２０銀。埋單報２１﹒５銀，腳軟２巴仙。

銀娛（０００２７）被選中納入「日經Ａｓｉａ３００可投資指數」，可惜都係瞓低咗６巴

仙，報６２﹒９銀；街坊金沙（０１９２８）都軟近４巴仙，收報４１﹒５５銀。

要數到是日最出位，肯定要提到瑞安房地產（００２７２）喇，依條魚毛靠住炒作可能私有

化事宜，成為「萬綠叢中一點紅」嘅魚毛仔。最勁揪曾經彈起過近１９巴仙，高見２﹒７７銀！

不過之後都縮返些少，埋單只係跳起近１１巴仙，收報２﹒５８銀。假期愉快，請請！



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