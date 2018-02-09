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即市新聞

09/02/2018 17:00

《股市一周》港股隨美股暴瀉３０９４點，報２９５０７失百天線

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國股市上周五（２日）重挫，道指急瀉６６４點錄得２０個月
最大單日跌幅，港股於周一（５日）開市即急瀉８８６點報３１７１５，然而，當日內地Ａ股三
千四點前回穩，加上北水趁低吸納，令大市跌幅一度收窄至２０６點。當日北水曾迅速流入股市
，滬深淨流入１０２﹒３４億人幣，是深港通開通以來，合計「北水」最多的一日。
　　到周二（６日）美國十年期債息再創近四年新高，道指隔晚暴瀉１１７５點或４﹒６％，為
史上最大單日點數跌幅，港股當日最多曾瀉１６６７點，最終收報３０５９５，下跌１６４９點
或逾５％，創史上第二大單日點數跌幅，當日主板成交２５８０﹒１８億元，為有記錄以來第三
高主板成交額。　　
　　周三（７日）港股更加精彩，道指隔晚展開報復式反彈，收升５６７點，港股跟隨外圍高開
７８２點，在各大藍籌全盤反彈下升幅一度拉高至８７７點。不過，滬指午後一度倒跌逼近三千
三，港股升幅全銷更倒跌３０３點低見３０２９２，高低波幅１１８０點。
　　港股昨日（８日）成功終止五連跌，微升１２８點後，在道指大跌逾千點拖累下，今日亦跌
９４３點或３﹒１％，報２９５０７點，失守三萬點及百天線（２９６０３點）。全星期恆指共
累瀉３０９４點或９﹒４９％，１月份的升幅完全消除。日均成交２０２９﹒１３億元，按周升
２０﹒１６％。國指則插１６３６點或１２﹒０９％，報１１９０１點。

＊內房成跌市重災區，騰訊曾穿４００元＊

　　恆指本周近乎全部藍籌股均下跌，跌幅最大者為碧桂園（０２００７），雖然公司公布１月
份合同銷售額增四成，但不敵大市沽壓，全星期瀉２１﹒７２％，報１３﹒１２元。中海外
（００６８８）、潤地（０１１０９）跌幅亦達１５％、１４﹒８２％，報２６﹒３５元、
２７﹒３元。
　　蘋果概念股則相對表現硬淨，瑞聲（０２０１８）獲中金唱好，股價一周升２﹒２０％，報
１４４﹒２元，為表現最佳藍籌兼惟一一隻本周有升幅之藍籌。本地銀行股亦抗跌力較強，東亞
銀行（０００２３）、恆生（０００１１）、匯控（００００５）只是跌４％至５％，報
３１﹒８元、１７７元、７９﹒８元。
　　其他藍籌方面，騰訊（００７００）今日曾穿４００元，不過低位見吸納，股價之後回升，
最終全周跌９﹒９５％，報４０７﹒４元。港交所（００３８８）本周跌１０﹒６６％，報
２５８﹒２元。友邦（０１２９９）、中移動（００９４１）分別跌９﹒０５％及７﹒７９％，
報５９﹒３元、７４﹒６元。

＊券商股失陷，中信証券國指成分股中最差＊

　　國指成分股於今星期均下跌，跌幅最少者為華能（００９０２），跌４﹒６３％，報
４﹒７４元，東風（００４８９）亦為跌幅較少者，跌５﹒６２％，報９﹒４１元。比亞迪
（０１２１１）、廣汽（０２２３８）、長汽（０２３３３）跌幅均約８％。
　　國企改革第三批混改試點企業名單一直未有公開，官方只透露一共有３１間，包括１０間央
企子企業，及２１間地方國企，試點涵蓋電力、石油、天然氣等領域。不過消息刺激不了資源股
，神華（０１０８８）暴跌１５﹒８５％，報２１﹒５元，為今周表現第二差國指成分股。
　　Ａ股重挫，中信証券（０６０３０）跌１６﹒２６％，報１７元，為表現最差國指成分股。
中國銀河（０６８８１）則跌１５﹒５７％，報５﹒２６元。招行（０３９６８）亦挫
１４﹒７８％，報３２﹒６元。（ｆｆ）

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