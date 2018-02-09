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09/02/2018 16:11

【全球大跌】港股全日瀉９４３點，失守百天線收報２９５０７

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國１０年期國債孳息率再創近四年新高，再度引發美股全線急
瀉，道指更急挫１０３２點或４﹒２％，收報２３８６０點。港股今日受外圍拖累，大幅低開
７７２點報２９６７９。其後在內房、中資金融股急挫，加上滬指大跌，港股跌幅最多曾擴至
１３２２點，低見２９１２９點。之後Ａ股跌幅收窄，港股收復部分跌幅，最終下跌９４３點或
３﹒１％，報２９５０７，跌穿百天線（２９６０３）。主板成交２１９０﹒８７億元，比上日
增加４６﹒８６％。
　　滬指收報３１２９，跌１３２點或４﹒０５％；國指收報１１９０１，跌４７８點或
３﹒８７％。

＊內房內銀股均下挫，瑞房擬私有化跑出＊

　　內房股受重創，融創中國（０１９１８）最多曾插１１﹒９３％，低見２６﹒２元，最終下
跌７﹒７３％，報２７﹒４５元；恆大（０３３３３）下跌５﹒５７％，報２１﹒２元；碧桂園
（０２００７）插６﹒６７％，報１３﹒１２元，為最差表現藍籌。雅居樂集團（０３３８３）
分拆的雅生活服務（０３３１９）今日首掛，前者下跌７﹒７４％報１０﹒９６元，後者則收報
９﹒４６元，比招股價１２﹒３元低２３﹒０９％。
　　瑞房（００２７２）證實與銀行磋商私有化事宜，逆市彈高１０﹒７３％，報２﹒５８元，
最多曾升１８﹒８８％，高見２﹒７７元。
　　內銀四大行雖均有匯證唱好，但亦不敵大跌市而向下。農行（０１２８８）挫４﹒８４％，
報４﹒１３元；建行（００９３９）下跌４﹒４６％，報７﹒７２元；工行（０１３９８）走軟
２﹒８３％，６﹒５３元；中行（０３９８８）跌２﹒５７％，報４﹒１７元。　　

＊信証國指股包尾，騰訊四百元關失復得＊

　　中資券商股乏力，中信証券（０６０３０）下跌７﹒７１％，報１７元，盤中低見
１６﹒７６元，失守２５０元線（１６﹒７６２元），亦為本日最差表現國指成份股；中國銀河
（０６８８１）下跌６﹒２４％，報５﹒２６元；招商證券（０６０９９）下跌２﹒９９％，報
１１﹒７元；華泰六八八六（０６８８６）下跌６﹒４７％，報１４﹒７４元。
　　Ａ股ＥＴＦ隨市下跌，南方Ａ５０（０２８２２）下跌４﹒６９％，報１５﹒４６元；安碩
Ａ５０中國（０２８２３）亦挫４﹒９２％，報１５﹒０６元。
　　５１隻恆指成分股之中，只布兩隻上升，舜宇光學（０２３８２）收升１﹒６８％報
１０８﹒８元；瑞聲（０２０１８）升０﹒２１％報１４４﹒２元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）曾失守４００元關，低見３９８元，下跌３﹒０５％，報
４０７﹒４元；港交所（００３８８）下跌４﹒７２％，報２５８﹒２元；匯控（００００５）
下跌０﹒８７％，報７９﹒８元；友邦（０１２９９）下跌４﹒２８％，報５９﹒３元。
（ａｌ）

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