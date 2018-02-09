【全球大跌】滬綜指收挫４％創近兩年最大跌幅，全周暴瀉近１０％

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股暴跌，再度觸發環球股市下瀉，即使內地上月ＣＰＩ、

ＰＰＩ數據與預期相若，人行盤中公布已釋流動性２﹒４５萬億（人民幣．下同），農曆新年流

動性無憂，仍無法挽救Ａ股市場。

滬綜指開市已失守３２００點，其後更跌穿３１００點，半日收市雖重上３１００點，但午

後市況再轉差，一度急插６％，低見３０６２﹒７２點，最終收市跌４﹒０５％，創近兩年最大

跌幅，報３１２９﹒８５點，創近八個月低。受累於保險、煤炭及券商等權重板塊重挫，上證１

８０指數一度瀉逾６％，收市跌４﹒４５％。

深市的跌勢雖然不及滬市，但各指數均挫過３％以上。深成指開市「三級跳」，裂口低開一

舉跌破３個整數關口，其後更一度失守１００００點大關，全日最低見過９８６８點，收市險守

一萬點，報１０００１﹒２３點，跌３﹒５８％；創業板則跌２﹒９８％，報１５９２﹒５１點

。



＊滬綜指全周暴瀉近１０％＊



總結全星期，滬綜指兩日內連失２個重要關口，累挫９﹒６％，創兩年最大單周跌幅；深成

指挫８﹒５％；創業板表現相對較好，跌６﹒５％。三大指數均連跌兩個星期，分別累挫１２％

、１３﹒５％、１２﹒３％。

人行逆回購１２連停，累計在公開市場淨回籠１﹒３７萬億元。不過，人行發文指，普惠金

融定向降準釋放長期流動性約４５００億元，而臨時準備金動用安排（ＣＲＡ）累計亦釋放臨時

流動性近２萬億元，春節前現金投放的需要已滿足；市場恐慌資金出逃，兩市全日成交急增

２０％，至４９４２億元。

大市有逾２８００隻股份下跌，當中逾９０隻股份跌停，半導體板塊午後轉跌，各板塊全軍

覆沒收市，券商、保險及煤炭股領挫。



＊券商、保險股為跌市火車頭＊



兩市融資餘額七連跌，龍頭中信証券（滬：６０００３０）一度跌停，股價創三個月低，收

市下插９％，光大證券（滬：６０１７８８）挫８％。

四大保險股一度挫逾９％，其中，太保（滬：６０１６０１）及新華保險

（滬：６０１３３６）一度觸及跌停，收市分別挫８％及９％，而國壽（滬：６０１６２８）及

平保（滬：６０１３１８）亦挫６％。

三大煤企均一度跌停，兗煤（滬：６００１８８）及中煤（滬：６０１８９８）挫７％，神

華（滬：６０１０８８）挫４％。

銀行股亦全線跌，而四大行跌幅相對小，收市跌１％至３％。

人民幣繼續大跌，中間價今日大挫３７２點子，航空及紙業股受拖累，三大航空股挫５％至

７％，晨嗚紙業（深：０００４８８）逼近跌停收市。

地產股未止瀉，保利地產（滬：６０００４８）１月銷售額按年增１倍，惟股價隨市挫９％

，萬科Ａ（深：０００００２）挫４％。

國際油價跌至５個星期低位，兼連跌五日，中石油（滬：６０１８５７）及中石化

（滬：６０００２８）挫約５％。

樂視網（深：３００１０４）繼上日大漲５％，獲４１億元大額成交後，今日開市再跌停，

惟其後跌幅收窄，尾市再跌停至收市，成交近２５億元，較上日減少近４０％。

晶片股午後跌幅擴大，拖低半導體板塊轉跌，英飛特（深：３００５８２）一度升２％，收

市倒跌２％，國科微（深：３００６７２）挫４％，均令創業板跌勢加劇。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４０﹒６５ －４﹒２７



上證綜合指數 ３１２９﹒８５ －４﹒０５ ２７２１﹒００

深證綜合指數 １６７９﹒２６ －３﹒１９ ２２２１﹒００



上證Ｂ股指數 ３１６﹒０５ －３﹒０１ ４﹒１３

深證Ｂ股指數 １１１０﹒８５ －３﹒２３ ２﹒１７



上證１８０指數 ８３４７﹒６９ －４﹒４５

上證３８０指數 ４９４５﹒０４ －３﹒８２



深證成份指數 １０００１﹒２３ －３﹒５８

中小創新指數 ２０１７﹒０７ －２﹒７５

深圳創業板指數 １５９２﹒５１ －２﹒９８

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