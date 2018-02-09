【全球大跌】沈慶洪：港股或２９０００企穩，宜分注吸納重磅股

《經濟通通訊社記者吳仲賢９日報道》美國道指再度急跌逾１０００點報２３８６０，拖累

港股今早低開７７２點報２９６７９，之後跌勢持續，一度低見２９１２９急插１３３２點。港

股連日累跌，由高位至今早低位，累跌約４３５０點或１３％，或未知大市是調整，還是已由牛

市轉為熊市？

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，現時香港處於被動位置，受美

股債息等外圍因素影響，但他認為，現時外圍因素慢慢緩和，美國紐約聯儲局杜德利亦表示，現

時跌幅對美股來說不多。沈慶洪表示，道指有機會在２００天線水平，約２３０００點出現反彈

。目前全球股市與２００８年相比，現時經濟情況並無出現大問題，估計港股是次跌浪屬調整，

或於２９０００點水平企穩。在技術層面上，港股已出現超賣訊號，或會出現反彈。但他強，調

若港股美股跌幅持續，便可能對經濟產生影響。



＊不宜投資公用股，中移動除外＊



重磅股方面，現時騰訊控股（００７００）、平保（０２３１８）等大幅回落，沈慶洪指現

時可以考慮吸納上述股份，但他提醒要留意美股仍有向下風險，且下星期農曆年假期等因素，建

議投資者以分注入市的方法來吸納股份。

至於現時把資金投入公用股，他認為並不「著數」，因現時美國債息抽升，公用股如中電控

股（００００２）股息率僅３厘多，雖然仍高於美債息，但幅度不大，還要考慮股票的風險較美

債為高的因素。而他建議投資者，可考慮買入同是公用股的中國移動（００９４１），因股息率

較高，防守性較強。

