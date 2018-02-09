《日入而息》雅生活首掛挫兩成，新居屋逾四千伙，港股瀉９４３點

《今天重點》﹡內地１月ＣＰＩ漲１﹒５％，符預期；內地１月ＰＰＩ漲４﹒３％，略低預

期；統計局表示１月ＰＰＩ新漲價影響僅０﹒３個百分點；雨雪天氣推升食

品價格，ＣＰＩ環比上漲

﹡雅生活（３３１９）首掛收９﹒４６元低招股價２３％；雅生活指股價波動

屬正常，合適時機會到Ａ股上市

﹡中原城市領先指數微跌至１６７﹒９點，仍為歷史次高

﹡房委會下月推逾四千個居屋單位，啟德入場價２２７萬



《即日市況》﹡港股全日瀉９４３點，失守百天線收報２９５０７



《深滬股市》﹡滬綜指收挫４％創近兩年最大跌幅，全周暴瀉近１０％



《美元匯價》﹡美匯９１關較大阻力，鎊匯下方支持１﹒３８；歐元最新報１﹒２２５４

╱５５，日圓最新報１０１﹒１１╱１２



《公司業績》﹡卡賓（０２０３０）全年賺２億元人幣，升１１﹒１％，末期息８﹒５港仙

﹡新濠國際（００２００）附屬新濠博亞去年淨利增９７％，上季收益升

１２％遜預期



《公司資訊》﹡興華港口（０１９９０）計劃以介紹方式在港掛牌上市

﹡倩碧（０８３６７）截孖展傳超購僅１﹒４倍

﹡常滿（０８５２３）招股超購逾３倍，一手中籤率六成

﹡熒德（０８５３５）超購近３４倍，一手中籤率２０％

﹡彌明生活百貨（０８４７３）超購近１３７倍，一手中籤率５０％

﹡ＣＭＯＮ（０８２７８）今年首個項目募集１５０萬美元

﹡弘和仁愛醫療（０３８６９）收購中國醫院管理業務，涉資逾３億元人民幣

﹡合生創展（００７５４）１月份銷售額按年升逾５倍至７﹒３億元人民幣

﹡信佳（００９１２）今年內地一線城市拓展分銷業務，與第三方研究香港寵

物保險

﹡雅生活（０３３１９）股價波動屬正常，合適時機會到Ａ股上市

﹡朗生醫藥（００５０３）陳力獲委任執董及行政總裁，３月１日生效

﹡麥達斯（０１０２１）發現多宗涉及旗下公司訴訟及強制令

﹡銀河娛樂（０００２７）獲納入「日經Ａｓｉａ３００可投資指數」

﹡興華港口（１９９０）未有明確收購目標，留意長江港口收購機會

﹡億和（００８３８）附屬投得山東省地皮之總對價餘額於４月１０日前支付

﹡民銀資本（０１１４１）中國民生及民銀國際共３５億人幣資產管理產品

﹡英皇（００１６３）「喜遇」全數售出，新成交價１０２２萬元創新高



《國企紅籌》﹡滬杭甬（００５７６）組合營拓浙江德清縣ＰＰＰ項目

﹡王曉初稱百度、阿里巴巴及騰訊長期持有聯通

﹡中國建築（０３３１１）新簽合約額１１６億，達全年目標１０％

﹡保利置業（００１１９）１月份合約銷售額升近１４％至４９億元人民幣

﹡綠地香港（００３３７）１月合約銷售升１２％至１５﹒８億元人民幣

﹡中國中冶（０１６１８）１月新簽合同４８８億元人民幣，增長逾３２％



《神州民企》﹡騰訊３０億元戰略入股盛大遊戲

﹡報道指恆大（０３３３３）內地多個地產項目春節推８８折優惠

﹡禹洲地產（０１６２８）１月合約銷售額升近３４％至２７﹒６億元人民幣



《中國要聞》﹡內地１月ＣＰＩ漲１﹒５％，符預期；內地１月ＰＰＩ漲４﹒３％，略低預

期

﹡統計局表示１月ＰＰＩ新漲價影響僅０﹒３個百分點；雨雪天氣推升食品價

格，ＣＰＩ環比上漲

﹡樂視網紅盤一日遊，今再跌停，成交近２５億元

﹡人行表示定向降準釋流動性４５００億ＣＲＡ釋近２萬億；人行逆回購１２

連停，全周淨回籠２２００億元；人行副行長殷勇免職，轉任北京市副市長

﹡中保監發布保險公估人監管規定，５月起實施；中保監優化「保險經紀業務

許可」流程，強化股東審查；中保監要求君康人壽３個月內引入合規股東；

中保監召開保險中介監管會議，加大整治違規經營力度

﹡中銀監表示當前銀行業運行穩健，不良貸款率１﹒７４％；商業銀行流動性

充足，有信心解決失衡問題

﹡北京今年將建５萬套保障房，棚戶區改造逾２萬戶；北京新能源車指標申請

者破２１萬，將排隊至明後年

﹡上海消保委表示網約車平台平均加價率近兩成

﹡上海深改組表示聚焦自貿區和科創中心建設兩項國家戰略

﹡上海鼓勵購買和使用新能源車，將給予本市財政補助

﹡報道指深市暫停重大資產重組停牌申請

﹡乘聯會更正：內地１月乘用車銷量同比升７﹒１％

﹡馬來西亞對中台韓泰冷軋不銹鋼徵反傾銷稅

﹡境內金融機構對境外直投去年淨流出近２８億美元

﹡海航集團據報尋求轉讓４０億美元美國房地產資產

﹡北京銀監局表示降低銀行資金流入房地產規模

﹡中證監表示對５宗案件作出行政處罰，涉格力電器等；原油期貨３月２６日

在上海掛牌交易；中證監未回應Ａ股重挫，每周例行發布會一分鐘結束

﹡山東如意投資控股奪瑞士奢侈品牌Ｂａｌｌｙ多數股權

﹡上期所表示原油期貨上市工作基本完成，下月２６日掛牌

﹡國家版權局表示騰訊音樂與網易雲音樂達成版權合作



《寶島快訊》﹡台股兩連跌今收跌１﹒５％，報１０３７１﹒７５點

﹡花蓮地震增至１２死，加籍港人夫婦相擁罹難



《其他消息》﹡陳淑莊稱葉劉張國鈞是行會成員不宜任委員會正副主席

﹡政府刊憲共１５名候選人提名有效

﹡西九文化區建造費赤字達１１７億元，考慮分批發行債券

﹡旺角騷亂案被告陳卓軒撤銷上訴，陳宇基上訴被駁回

﹡僱傭修訂條例生效，濫收佣金最高刑罰調高至３５萬元

﹡銀公表示港股調整相當正常，未看到有大量資金流走

﹡房委會下月推逾４０００個居屋單位，啟德入場價２２７萬

﹡證監會告誡投資者防範加密貨幣風險，若發現欺詐會採取執法行動

﹡深股通流出４﹒６７億；滬股通賣盤超買盤流出２０億

﹡Ｔａｐ＆Ｇｏ「拍住賞」夥ＨＥＹＣＯＩＮＳ擴大散銀兌換機覆蓋

﹡日本城推出購物優惠，消費可獲ＷｅＣｈａｔ利是

﹡律師冼一帆稱內地境外投資新規將令來港資金變得更審慎

﹡致同表示私募股權基金「乾火藥」充裕，料今年集資活動續強勁；致同湯飈

稱去年中國海外投資金額跌四成，「走出去」大方向不變

﹡國泰港龍３月２６起開辦每周四班濟南新航線

﹡運輸署批准九巴下月推月票，售７８０元，下周三起發售

﹡銀聯首推維園年銷多元移動支付方案，料為商戶節省達８５％成本

﹡中原城市領先指數微跌至１６７﹒９點，仍為歷史次高

﹡九龍區樓價指數創新高，料因龍翔道地王誕生刺激樓價

﹡美聯表示本周末１５個指標屋苑預約睇樓量跌逾１１％

﹡帝國集團獲得「海員之家」重建項目

﹡地政總署表示下周四招標出售青衣地，４月６日截標

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