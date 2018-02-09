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即市新聞

09/02/2018 16:10

《真知灼見－溫灼培》金價今年有望挑戰１４００美元

　　《真知灼見》本周環球金融市場大幅波動，使投資者無閒顧及市場上一些基礎因素變化，當
中值得留意有世界黃金協會（ＷＧＣ）全球第四季黃金供求報告，筆者今天正想與大家分享對這
份報告的看法。
　　世界黃金協會（ＷＧＣ）本周二（６日）公布了去年第四季全球黃金需求報告。數字顯示，
全球第四季黃金總需求量為１０９５﹒８噸，按季及按年分別上升１６％及６％。不過，如以
２０１７年全年計，全球黃金的總需求量為４０７１﹒７噸，與２０１６年相比卻下跌７％。就
以２０１７年全年觀察，飾金需求按年比有所上升，但幅度不顯著只有４％；相反，投資需求卻
大跌２３％，加上中央銀行對黃金需求減少，是導致２０１７年整體黃金需求跌的主因。

＊上季全球黃金總需求按年上升６％

　　就上述世界黃金協會的全球黃金需求報告，筆者會把焦點單放在第四季的數字，而非全年數
字上，皆因全球經濟於去年第四季才開始加快增長。按理論分析，惟當全球經濟強勁，全球消費
者才具消費力並可增加對黃金的吸納，世界黃金協會第四季的黃金需求數字正好印證此點，換言
之，隨著環球經濟於２０１８年逐步加快增長，我們可想像今年市場對黃金的需求將可勝去年，
而金價也有望可挑戰更高水平。維持今年底現貨黃金目標價１４００美元。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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