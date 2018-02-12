《日出而作》道指上日回升３３０點，九巴車禍１９死全城捐血

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４１９０．９０ 升 ３３０．４４點╱１．３８％

標普５００ ２６１９．５５ 升 ３８．５５點╱１．４９％

納斯達克 ６８７４．４９ 升 ９７．３３點╱１．４４％

倫敦富時１００ ７０９２．４３ 跌 ７８．２６點╱１．０９％

法蘭克福ＤＡＸ １２１０７．４８ 跌 １５２．８１點╱１．２５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０７９．２１ 跌 ７２．４７點╱１．４１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．２２４６



《最新資訊》﹡加拿大１月就業職位創９年來最大跌幅，遠遜市場預期

﹡拉加德：上周全球股市大幅波動情況不令人擔心

﹡據報黑田東彥獲提名續任日本央行行長，料續實行量寬

﹡美鑽油井增幅達一年最高，油價上日挫逾３％，金價跌

﹡新世界斥１﹒０５億元增購大角咀舊樓１６伙

﹡俄羅斯客機墜毀，７１人全部罹難

﹡美股彈逾１％，標指創兩年最差單周表現，美債價升

﹡美元全周累升逾１％，創下１５個月來最佳表現

﹡九巴車禍１９死９危，全城捐血站大排長龍

﹡林鄭：政府將委任法官主持獨立調查

﹡南韓總統文在寅：要創造條件促成訪朝之旅

﹡歐盟警告英國獲得脫歐過渡期並非必然的事，英鎊受壓

﹡港股通明日起關閉２２日重開；滬股通深股通１５日起關閉

﹡中漆（０１９３２）料去年純利減少約７０％至８０％

﹡北海集團（００７０１）預期去年溢利減少４５％至５５％

﹡百奧（０２１００）料年度虧損，涉一次性商譽商標減值

﹡意馬國際（００５８５）預期去年虧損增加約半成

﹡新銳醫藥（０６１０８）料全年虧損大增，投資康健國際（０３８８６）

減值虧損

﹡實力建業（００５１９）料中期盈轉虧，公平值增幅減少

﹡米格國際（０１２４７）先舊後新折讓逾６％配股，淨籌３１２０萬

﹡金界（０３９１８）Ｎａｇａ ２增吸引力，澳門兩中介人擬長駐

﹡香港電視（０１１３７）：電視業務去留，「好快有結果」

﹡億達（０３６３９）一月合約銷售額２﹒０４億人幣，按年跌３７％

﹡寶力科技（００１６４）斥１５５０萬美元增持平板手機產銷商一成股權



《國企紅籌》﹡中煤（０１８９８）１月煤炭銷量增８２％，產量跌７％

﹡石藥（０１０９３）抗乳腺癌藥獲國家藥品註冊批件

﹡新華保險（０１３３６）１月保費增一成至１８６﹒４億人幣

﹡野村續予買入工行（０１３９８）建行（００９３９），匯控

（００００５）獲瑞銀維持中性

﹡恆指插逾９００點，北水買匯控（００００５）騰訊（００７００）碧桂園

（０２００７）再沽內銀

﹡雲智匯科技（０１０３７）九個月持續經營業務純利最多３８００萬人幣

﹡瑞慈醫療（０１５２６）料年度盈轉虧最高八千萬人幣

﹡海航獲信行（００９９８）２００億人幣授信



《神州民企》﹡渾水認化名狙擊，忠旺（０１３３３）轟欠誠信

﹡歲寶百貨（００３１２）料去年純利減少２０％至２５％



《中國要聞》﹡阿里６８億元入股居然之家

