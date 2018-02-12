《外資精點》野村：內銀股價折讓料續收窄，行業首選為工商銀行

《經濟通通訊社１２日專訊》野村證券發表研究報告指，最近新加坡與基金界舉行了會議，

基金客戶主要關注中國銀行業的估值前景及進一步上調或下調的催化劑；今年的去槓桿化前景及

銀行潛在盈利及股本回報率的影響；今年的利率及存款準備金率的預測；以及不良貸款前景。

野村指，今年１月份港股強勢上升２３％，部分因為受南下資金推動，內銀已於２月份至今

明顯調整１３％，而全球股市由年初至今增幅萎縮至僅僅增長７％，而部分行業仍然表現優於大

市，例如：地產股及保險股等。

野村指，中國內銀於２０１７年的市帳率為０﹒８７倍，較美國同業有５９％折讓，並較歐

洲同業有７７％折讓，該行料內銀折讓繼續收窄，而內銀進一步財務去槓桿及整體風險組合有改

善。



＊野村料到中型銀行股股價受壓＊



野村又預期，大型銀行的盈利能力將會提升，有更強的定價能力，淨利息收益率復甦，以及

具內地經濟有抗跌力及更好的撥備前利潤趨勢均可穩固貸款需求。

該行表示，工商銀行（０１３９８）是行業首選股份，２０１８財年市帳率為１﹒１９倍，

並預測撥備前利潤提升。

同時，野村料到中型銀行股再受壓，因為資金成本壓力較預期大，該行下調中型銀行股的

２０１８財年淨利息收益率預期１１個百分點。

野村指出，財務去槓桿成為中國銀行業的正面因素，該行不關注規管收緊，因為視為整合潛

在系統的風險，並提升長遠中國銀行業的透明度，為行業持續提升評級帶來貢獻。在這個情況，

短期至中期內，中國銀行業的盈利增長及股本回報率仍然受壓，不過股本回報率仍然有擴張，並

提升風險組合及提高透明度。

野村表不，受惠於經濟表現穩固及更強的財務需求，製造業、零售批發、礦業及中小企業有

進一步復甦。不過，該行預料未來地產及建築業的不良貸款將會反彈，目前不良貸款率分別為

１﹒０４％及１﹒６７％。（ｊｎ）



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