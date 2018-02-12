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即市新聞

12/02/2018 16:29

《盤後部署》假期因素港股交投趨淡靜，２８９００作支持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股上周五（９日）造好，道指反彈收升３３０點報
２４１９０點。港股夜期周五向下逼近二萬九關，收報２９０２３點，跌３０６點，但周末前市
場恐慌情緒得以緩和。港股今日隨外圍高開２０５點報２９７１３點。其後個別股份如騰訊
（００７００）、手機設備股瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）抽高之下，刺激港股最
多升２９４點高見２９８０１點，不過港股走勢仍然波動，尾市倒跌４７點，以全日最低
２９４５９點收市，跌幅０﹒１６％，成交縮減至１３４９﹒０６億元，按日跌３８﹒４％。
　　國指跌１點，報１１９００點，滬指則升２４點或０﹒７８％，報３１５４點。

＊美股走勢料續向下，港股三萬點見阻力＊

　　上周市場預期美國通脹上升，同時憂慮聯儲局會加快加息步伐，令美國十年期國債孳息率持
續向上，屢創近四年高位。債息上揚會令高息類股票的吸引力持續下降，這項因素該成為美股短
期轉勢的重要原因。未來企業的融資成本提高之下，企業盈利會受影響，因此預計美股會繼續呈
下降之勢。
　　美國本周三（１４日）將公布１月份消費者物價指數（ＣＰＩ），市場預期按年增２﹒１％
，核心ＣＰＩ則增加１﹒８％，兩者均與前值相同。如最終結果符預期，投資者會認為美息繼續
上揚，不利美股走勢。
　　本港市場方面，農曆新年接近，港股投資氣氛顯著冷靜下來。早前成為港股重要上升動力的
「北水」因素將會暫停，因此港股未來兩星期交投會冷淡。港股通於本周二（１３日）暫停交易
，直至本月２２日才恢復交易。新年期間內地股市停市，惟一影響港股走勢者，只有美股表現。
因此，在美股走勢偏軟之下，港股短線料難以重返三萬點。
　　
＊多個行業見資金淨流出，市場繼續沽貨＊

　　本港資金流方面，多個行業板塊均見資金淨流出，當中銀行、保險、地產、軟件服務別資金
淨流出額較大，反映市場繼續看淡後市，繼續沽貨，因為港股短期難以止跌回升。
　　恆指牛熊證街貨量方面，２８９００點水平為牛證重貨區，大市可能會被質低至該水平「殺
牛」，因此投資者短線該以２８９００點作參考，該位置料為短期港股重要支持位。而預計新年
長假期過後，「北水」會重新流入港股市場撈貨，到時候港股方見反彈。（ｆｆ）

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