《外圍頭條》Ｕｂｅｒ竊密案達成和解，ＩＭＦ指虛擬貨幣需受監管

《經濟通通訊社１２日專訊》竊取機密案和解，Ｕｂｅｒ賠Ｗａｙｍｏ股權；而ＩＭＦ總裁

稱政府監管虛擬貨幣是無可避免的事，亦是外媒今日關注重點。

《英國廣播公司》報道，Ｕｂｅｒ就竊取Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下無人駕駛技術子公司

Ｗａｙｍｏ的機密達成和解。

根據協議，Ｗａｙｍｏ將獲得０﹒３４％的Ｕｂｅｒ股權，約值２﹒４５億美元，同時

Ｕｂｅｒ亦同意不會將Ｗａｙｍｏ的機密應用在其研發的自動車上。

Ｕｂｅｒ行政總裁Ｄａｒａ Ｋｈｏｓｒｏｗｓｈａｈｉ對的公司今次處理事件的方式表示

遺憾。



＊ＩＭＦ致力防虛擬貨幣用作洗黑錢＊



《ＣＮＮ》報道，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，虛擬貨幣受政府監管只是

時間問題，是不可能避免的。

她指，目前虛擬貨幣可能有很多不正當活動，這顯然需要國際監管及適當的監督，故已積極

採取行動防止虛擬貨幣被用作洗黑錢或資助恐怖主義活動。

自從比特幣在２００９年首次亮相以來，虛擬貨幣在很大程度上已經處於監管真空狀態。但

目前政府及央行已開始密切關注，警告投資者虛擬貨幣的潛在詐騙行為。



＊花旗於倫敦設創新中心＊



《金融時報》報道，花旗集團將在倫敦設立一個創新中心，這是自英國「脫歐」以來，美國

大型銀行的首批投資之一。

花旗歐洲、中東及非洲（ＥＭＥＡ）行政總裁ＪａｍｅｓＣｏｗｌｅｓ表示，集團最初將為

該中心招聘６０名技術人員。同時ＥＭＥＡ旗下的風險投資公司以及其他花旗員工亦會進駐新中

心。（ｍｎ）

