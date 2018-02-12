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即市新聞

12/02/2018 12:45

《午市前瞻》市場憂慮仍未完全消退，港股短期上望３０４００

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股上周五（９日）造好，道指反彈收升３３０點報
２４１９０點。儘管港股夜期周五向下逼近二萬九關，收報２９０２３，跌３０６點，低水
４８４點，但港股今日隨外圍高開２０５點報２９７１３。其後騰訊（００７００）抽高、手機
設備股瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）齊齊走高下，刺激港股最多升２９４點高見
２９８０１點。最終半日升２１０點或０﹒７１％，午收報２９７１７。半日總成交
７５３﹒４６億元。
　　滬指半日收報３１５５，升２５點或０﹒８０％；國指報１２００３，漲１０１點或
０﹒８６％。

＊舜宇暫冠藍籌，吉利造好漲約３％＊
　　
　　藍籌股方面，騰訊上周五盤中失守４００元關後，今日造好，半日漲２﹒５％，報
４１７﹒６元；友邦（０１２９９）此前獲大和唱好，續予買入評級，目標價８４元不變，半日
揚２﹒０２％，報６０﹒５元；旺旺（００１５１）則跌１﹒７７％，報６﹒１１元，暫表現最
差藍籌股。
　　手機設備股方面，瑞聲於市前錄大手成交，兩手共５１萬股，涉資７１３７萬元，半日升１
﹒９４％，報１４７元；舜宇亦漲３﹒９５％，報１１３﹒１元，暫表現最佳藍籌股。丘鈦科技
（０１４７８）升７﹒９２％報９﹒８１元，其公司１月份攝像頭模組出貨量１６９０﹒８萬件
，按月增長１４﹒７％，按年上升４﹒３％。
　　市場傳澳門酒店春節幾乎爆滿，利好賭股走高，美高梅（０２２８２）造好，半日揚
５﹒４２％，報２２﹒３５元；銀娛（０００２７）亦升１﹒０３％，報６３﹒５５元；金沙
（０１９２８）升１﹒４４％報４２﹒１５元；永利澳門（０１１２８）反彈２﹒３３％，報
２６﹒４元。
　　內地１月乘用車銷量升逾７％，中資汽車股造好。吉利（００１７５）急升３﹒４９％，報
２２﹒２５元，暫表現次佳恆指股；比亞迪（０１２１１）急升３﹒０８％，報６８﹒７元；廣
汽集團（０２２３８）飆升３﹒８４％，報１６﹒７６元。

＊中海油偏軟，永保林業急挫４８％＊
　
　　油價上周五下跌逾３％，美國期油自去年１２月以來，首次跌穿６０美元水平，報
５９﹒２０美元，拖累「三桶油」偏軟，中石化（００３８６）午收前稍升０﹒９９％，報
６﹒１４元；中石油（００８５７）稍跌０﹒３７％，報５﹒３６元；中海油（００８８３）軟
１﹒６１％，報１０﹒９８元。
　　中芯（００９８１）遭摩通降中芯評級至「減持」，目標價由９﹒６元大幅下調至７﹒２元
，半日跌８﹒５１％，報８﹒９２元。該股預期，今年第一季收入增加７％至９％，包含預計確
認的技術授權收入約１﹒５億美元。
　　永保林業（００７２３）遭聯交所列入除牌首階段，半日跌４８％，報０﹒０２６元，暫表
現最差個股。ＩＴＰ（０８４４６）乾升５０％報４﹒５元，為升幅最大個股。（ｇｖ）

＊黃志陽：港交所２６０元買入，看好醫藥、國際金融板塊＊

　　美股三大指數齊升，港股今早跟隨上漲，敦沛金融財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表
示，料恆指直至農曆新年前將維持窄幅波動，短期上望３０４００點，最低位則以是上星期期指
低位約２９０００點作參考。雖然美股齊升，但港股暫未有機會反彈，因為港股近期低位調整過
後，市場憂慮現時仍未完全衰退，相信要待美股跌勢終止，才令港股有力回升。
　　對於現時是否吸納重磅股的時機，黃志陽指重磅股沽壓減弱，建議港交所（００３８８）可
於２６０元買入；未持騰訊的投資者可以４１０元水平入市，已持股的投資者則可於回落至
４００元水平才加注。
　　新春將至，「北水南下」將於明日（１３日）起暫停，黃志陽認為這對港股或能帶來正面影
響，現時港股「北水」存貨量大，據市場估計現存約８０００至１萬億貨值，因此Ａ股休市反而
能減低他們對港股的沽壓，減低受Ａ股波動的影響，增加市場穩定性。
　　個別板塊方面，黃志陽看好醫藥板塊，如石藥（０１０９３）及金斯瑞（０１５４８），此
等股份於跌市時跌幅頗深，建議投資者趁低吸納。另外，他亦看好國際金融板塊，尤其是匯控
（００００５）、友邦（０１２９９）及渣打（０２８８８），相信以上股份將受惠加息環境。
（ｇｌ、ｇｖ）

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