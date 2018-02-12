【新股上市】匯聚科技（１７２９）暗盤收市低招股價１２至１３％

《經濟通通訊社１２日專訊》匯聚科技（０１７２９）明天（１３日）掛牌，於輝立証券暗

盤交易場收市報０﹒４３５元，較招股價０﹒５元低１３％。每手８０００股，不計手續費蝕

５２０元

該股於耀才暗盤交易中心收報０﹒４４元，較招股價低１２％，每手不計手續費蝕４８０元

。（ｃｈ）

