《再戰明天》美國總統公布財政預算案，台灣公布第四季經濟增長

《經濟通通訊社１２日專訊》明晨，美國總統特朗普公布２０１９年度財政預算案。明日，

印度和巴西休市，台灣公布第四季經濟增長。



＊澳洲央行助理總裁埃利斯發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨３：００ａｍ，美國總統特朗普公布２０１９年度財

政預算案，料包括１﹒５萬億美元基建計劃。明早５：５０ａｍ，澳洲央行助理總裁埃利斯在

ＡＢＥ預測會議發表演說。

明午４：００ｐｍ，瑞典央行貨幣政策會議。



＊印度和巴西休市，台灣公布第四季經濟增長＊



明日，印度和巴西金融市場因假期休市。

在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布１月財政預算月報，料由５１３億美元降至

５１０億美元。明早５：００ａｍ，南韓公布１月出口和進口物價。

明早７：５０ａｍ，日本公布１月生產者物價指數，月率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率

料由３﹒１％降至２﹒７％。８：３０ａｍ，澳洲公布１月ＮＡＢ企業信心指數。

明午２：００ｐｍ，日本公布１月工具機訂單。４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總

值，年率料由３﹒１％升上３﹒３％。



＊澳能建設和匯聚科技首日掛牌＊



在本港，明日，澳能建設（０１１８３）和匯聚科技（０１７２９）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：合和實業（０００５４）、合和公路基建（００７３７）、數碼通

電訊（００３１５）和越秀房產信託基金（００４０５）。

晨訊科技（０２０００）開股東特別大會。（ｈｏ）

