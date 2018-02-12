  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2018 16:38

【企業盈喜】舜宇光學（２３８２）料年度溢利大幅增加逾１２０％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）發出盈喜，預期截至２０１７年
１２月３１日止年度溢利按年大幅增加逾１２０％，主要由於手機鏡頭、車載鏡頭及手機照相模
組的出貨量按年強勁增加；及產品組合改善令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提
升。
　　舜宇光學科技預期於下月１９日公布年終業績公告。（ｊｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道12/02/2018
內地1月新增人民幣貸款2.9萬億 創歷史新高
興證快訊12/02/2018
環球股災後，應如何部署？
國際動態12/02/2018
文在寅：要創造條件 促成訪朝
生財有道09/02/2018
【機會嚟喇】房委下月推逾四千伙居屋 啟德227萬入場
生財有道09/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－申洲】紡織龍頭攻守兼備 待大市回穩後上望93元
國際動態09/02/2018
Tesla有望虧轉盈 Model 3料周產5千輛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 16
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
美女中醫 ． 譚莉英
三字頭患高血壓，難道要食一世降壓藥？ 3
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1 新文章
論盡中港台 ． 岑逸飛
流感肆虐，應防患於未然 9
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市跌了 怎麼辦？
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
政是有心 ． 余君雋
軟硬實力都靠創造力 遏制思想何來新思想？ 7 新文章
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣大學校長選舉】民進黨不服輸 招數百出「把對手搞臭搞爛」？ 5
健康Video
【健康賀年糕】周瑩至愛甑糕、Superfood蘿蔔糕邊款最正？ 5
小薯茶水間 NEW
【補眠大計】返工好眼瞓點算好？最多人匿喺廁所補眠？ 4
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
健康大晒 NEW
【中醫驅寒大法】薑不能亂吃！肉桂粥香甜暖身 2
國金與投資 ． 曾廣標
大跌市之後的危與機
為理發聲 ． 石老師工作室
抗流感 信專家 6 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【大不同】香港插畫家分享「台灣 VS 香港」生活差異 2
中環人 ． 溫天納
牛市完蛋了嗎？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學(仲有禮送)

【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊