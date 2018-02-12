《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）發出盈喜，預期截至２０１７年
１２月３１日止年度溢利按年大幅增加逾１２０％，主要由於手機鏡頭、車載鏡頭及手機照相模
組的出貨量按年強勁增加；及產品組合改善令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提
升。
舜宇光學科技預期於下月１９日公布年終業績公告。（ｊｎ）
12/02/2018 16:38
【企業盈喜】舜宇光學（２３８２）料年度溢利大幅增加逾１２０％
《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）發出盈喜，預期截至２０１７年
１２月３１日止年度溢利按年大幅增加逾１２０％，主要由於手機鏡頭、車載鏡頭及手機照相模
組的出貨量按年強勁增加；及產品組合改善令手機鏡頭及手機照相模組平均售價增加及毛利率提
升。
舜宇光學科技預期於下月１９日公布年終業績公告。（ｊｎ）
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