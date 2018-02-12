《小傳日記》大象ＱＱ尾市向下碌，魚缸反彈好夢已成空



《小傳日記》上個禮拜環球魚缸驚濤駭浪，缸友要乘風破浪真係唔容易，花旗國三大魚缸都

大插超過半成。神州缸友仲更加冇運行，因為Ａ場上個禮拜急瀉近一成或３３６點。香江呢邊，

上個月所累積嘅升幅，只需一個星期就完全蒸發晒，急插超過３０００點，連續失守幾條平均線

之餘，仲要穿埋三萬點關口。

好彩嘅係花旗國魚缸喺上個禮拜五（９日）反彈，道指升咗３３０點，香江今朝都算有返Ｄ

精神，高開２０５點，雖然今日神州錢莊都仲係有少少腳軟，但唔少重磅藍戰士都彈返上嚟，魚

缸喺早段一度抽高２９４點，高見２９８０１。

只不過，過多幾日就要「送雞迎狗」，缸友似乎都唔太想揸住咁多貨過年，上個禮拜掟咗唔

少貨之後，同時又有唔少大行話魚缸暫時似乎未見底，加上農曆新年期間，缸友都想揸多Ｄ「茄

殊」，今日魚缸成交大幅縮水超過３８巴仙，至１３４９億銀。

缸友無心戀戰下，ＱＱ（００７００）本來都有超過２巴仙升幅，臨尾埋單得返唔夠１巴仙

，報４０９﹒６銀，大象（００００５）最後更倒跌兼失守８０蚊關，魚缸最終跣低４７點，報

２９４５９全日最低位收市，１００天線（２９６１６）得而復失。國指雖然只係跌咗１點，但

唔好彩嘅係失守咗萬二關，報１１９００。

北水由聽日至２１號會閂水喉，預計成交都會繼續縮水，但從另一個角度睇，神州缸友暫時

沽唔到貨，都算係好事嚟既。



＊丘鈦勢頭勁舜宇表唁輸蝕，富士康入Ａ鴻騰好滄桑＊



除咗ＱＱ外，其他新經濟股今日搶唔少風頭，丘鈦（０１４７８）最新公布，１月手機鏡頭

出貨量按月彈起近一成半，但按年就只係升咗超過４巴仙，野村之後都出報告講一講丘鈦，但睇

法就相當保守，預期丘鈦會喺３月會出現季節性反彈，但同時又話街坊信利（００７３２）會搶

到更多訂單，丘鈦會比較「蝕底Ｄ」，「他屐」由１２蚊降到去１０蚊，評級就由「掟貨」降到

去「中性」。畢竟，丘鈦嗰勢都已經頹咗幾個月，加上１月出貨量數據都算過得去，缸友都借呢

個消息博反彈，全日升咗超過６巴仙，報９﹒６６銀。

街坊兼神州鏡頭一哥嘅舜宇（０２３８２）相當巴閉，連續兩日成為最勁藍戰士，今日升咗

超過３巴仙，報１１２﹒６銀。不過，鴻騰精密（０６０８８）就相當慘情，皆因佢阿媽鴻海旗

下嘅最大蘋果代工廠富士康要喺Ａ場上市。由於富士康屬於「巨無霸」級，佢舊年純利大嗱嗱有

成１５９億人仔，盈利規模喺Ａ場入面數一數二。可能因為太搶眼，令到鴻海有Ｄ失色，全日大

插近８巴仙，報３﹒８９銀。要數全日表現，比亞迪電子（００２８５）就最威風，全日勁升近

７巴仙，報１７﹒３銀。



＊軟件佬威威金蝶勁發圍，大行齊唱淡中芯好鬼慘＊



神州軟件佬一直都素有「南金蝶，北用友」之稱，兩個大隻佬齊齊撐起半邊天喇。今日用友

（滬：６００５８８）喺Ａ場個邊就跳起過１０巴仙漲停板，街坊兼競爭對手金蝶

（００２６８）都唔執輸，話要喺香江依邊發威咁話。今日最厲害彈高過超過８巴仙，高見

４﹒９３銀，諗住差少少可以上埋５銀水平，不過最後升幅就放緩返些少，埋單衝前近５巴仙，

報４﹒７６銀。

要數到是日其中一隻最悲嘅魚毛，相信就一定要提到中芯（００９８１）喇，皆因多間大行

齊齊唱淡兼削目標價，包括美銀美林、瑞信、花旗、瑞銀、摩通、德意志等，睇得最淡嘅可算係

德意志喇，「他屐」削到得返４﹒９銀。呢條魚毛埋單碌低９巴仙，報８﹒８６銀。



＊人幣終回升鐵鳥齊起飛，比亞迪炒起吉利好好氣＊



鐵鳥今日又炒喇，受惠於人仔終於見反彈，加上上星期國際油價繼續回落，紐約期油上周累

計碌低接近一成。帶動嘅國航（００７５３）最多跳起近９巴仙，最終都踢高近６巴仙，報

１０﹒８４銀，係是日最叻仔國貨佬！至於街坊東航（００６７０）就飛起近４巴仙，報

６﹒０２銀；南航（０１０５５）都踢起逾５巴仙，報９﹒０７銀，叻啊！

有消息指出阿爺有可能會保留新能源汽車地方補貼，比亞迪（０１２１１）當然就

Ｈａｐｐｙ喇，ＡＨ股齊齊跳起。Ｈ股埋單飛起３巴仙，報６８﹒７５銀，並曾收拾５０天線

（６９﹒１８１銀）。街坊吉利（００１７５）都唔執輸，踢高近３巴仙，報２２﹒１銀，係是

日第二叻嘅藍戰士！



＊醫藥佬醒神石藥好勢頭，ＫＡＫＩ過山車破頂後急回＊



醫藥股今日走勢好鬼勁，可以講得上係跑贏大市！當中有幾條魚毛表現係特別勁，石藥

（０１０９３）嘅抗乳腺癌藥得到阿爺嘅註冊批件，股價愈攀愈高，埋單跳起近７巴仙，報

１６﹒６４銀。街坊復星醫藥（０２１９６）有大摩點名讚好，仲話預計股價６０日內會上升，

衝前超過７巴仙，報４３﹒４５銀。中生製藥（０１１７７）都好勁揪，今日最多升過近９巴仙

，高見１４﹒１銀，收復埋１０天線（１３﹒９５２銀）同埋５０天線（１３﹒４７３銀），埋

單彈高近６巴仙，報１３﹒７銀。

ＫＡＫＩＫＯ（０２２２５）今日走勢真係好Ｃｈｏｋ，朝早最勁曾經飆過近２４巴仙，高

見１﹒４５銀創新高，但未幾就急回，最多倒插過近三成，連１銀水平都守住。埋單碌低近兩成

巴仙，報０﹒９４銀。請請！



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