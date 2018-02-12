港股先升後回，收報２９４５９跌４７點，百天線得而復失

《經濟通通訊社１２日專訊》美股三大指數上周五（９日）齊齊造好，道指反彈收升３３０

點報２４１９０點。港股上周經歷大跌市後，今早隨外圍高開２０５點報２９７１３，在重磅股

回穩及科技股領漲下，更曾升２９４點高見２９８０１點。雖然恆指全日大部分時間維持約二百

點升幅，但臨近收市前卻升幅全消，最終更倒跌４７點，收市報２９４５９點，百天線

（２９６１６點）得而復失。

港股上周出現大戶沽盤潮，一度推高成交金額至二千億水平，今日港股相對回穩，加上臨近

農曆新年下，主板成交回落至１３４９﹒０６億元，較上周五少３８﹒４２％。

滬指收報３１５４，升２４點或０﹒７８％；國指收報１１９００，跌１點。



＊重磅股回穩，車股科技股落鑊領漲＊



５１隻恆指成分股中，１８隻上升，２隻持平，３１隻下跌。

美股多日大跌後上周五終反彈，今早港股多隻重磅股回穩，惟末段升幅急劇收窄，騰訊

（００７００）今日曾高見４１９﹒８元，惟最終僅升０﹒５４％，報４０９﹒６元，仍遠離五

十天線（４２３﹒０２元）；港交所（００３８８）尾段隨市跌０﹒０８％，收報２５８元；匯

控（００００５）倒跌０﹒５％報７９﹒４元；幸而，友邦（０１２９９）仍升１﹒１８％，報

６０元；平保（０２３１８）微升０﹒２５％，報７９﹒４５元。

科技股早市表現勇猛，舜宇（０２３８２）發力高見１１４﹒１元，全日升３﹒４９％，收

報１１２﹒６元，為全日升幅最大藍籌。瑞聲科技（０２０１８）卻未能守住升幅，由日內最高

見１４８﹒９元，轉為收跌０﹒１４％報１４４元。

內地１月乘用車銷量按年實升逾７％，另外亦據悉中國擬保留新能源汽車地方補貼，吉利汽

車（００１７５）急漲２﹒７９％收報２２﹒１元；比亞迪（０１２１１）亦升３﹒１５％，報

６８﹒７５元；超威（００９５１）更一度急漲兩成高見５﹒５３元，最終仍升１６﹒１５％收

市，報５﹒２５元。

中國聯通（００７６２）為全日表現最差藍籌，收跌２﹒７３％，報９﹒９８元。



＊人幣上升航空股高飛，永保林業遭列除牌急瀉＊



紐約期油上周挫近一成，更首次跌穿６０美元水平，「三桶油」受壓，中海油

（００８８３）跌２﹒１５％，報１０﹒９２元；中石油（００８５７）跌１﹒６７％，報

５﹒２９元；中石化（００３８６）尾市倒跌０﹒３３％，收報６﹒０６元。

人幣上升利好中資航空股急漲，國航（００７５３）升５﹒６５％，報１０﹒８４元；東航

（００６７０）亦急升３﹒６１％，報６﹒０２元；南航（０１０５５）漲５﹒２２％，報

９﹒０７元。

瑞安房地產（００２７２）無意進一步與銀行商討潛在私有化融資，瑞房今早裂口低開，曾

見２﹒０７元穿二十天線（２﹒３６元）及百天線（２﹒１３２元）等主要平均線，最終全日跌

１８﹒２２％報２﹒１１元。

永保林業（００７２３）遭聯交所列入除牌首階段，全日急挫５６％，報０﹒０２２元，為

全日表現最差個股。（ｇｌ）

