《經濟通通訊社１２日專訊》大埔公路巴士奪命車禍造成１９死６６人傷，全城哀慟。行政
長官林鄭月娥宣布，將取消年初二（１７日）煙花匯演以哀悼死難者。
林鄭月娥指，聽到立法會跨黨派議員要求取消年初二煙花匯演，她認為社會各界亦會支持。
她表示曾親身致電向煙花匯演贊助商其士集團（０００２５）解釋，獲對方支持和配合，同時集
團亦承諾將有關贊助款項轉為援助死傷者家庭。（ｆｗ）（ｚｚ）
12/02/2018 17:49
【大埔車禍】政府宣布取消年初二煙花匯演以哀悼死難者
《經濟通通訊社１２日專訊》大埔公路巴士奪命車禍造成１９死６６人傷，全城哀慟。行政
長官林鄭月娥宣布，將取消年初二（１７日）煙花匯演以哀悼死難者。
林鄭月娥指，聽到立法會跨黨派議員要求取消年初二煙花匯演，她認為社會各界亦會支持。
她表示曾親身致電向煙花匯演贊助商其士集團（０００２５）解釋，獲對方支持和配合，同時集
團亦承諾將有關贊助款項轉為援助死傷者家庭。（ｆｗ）（ｚｚ）
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