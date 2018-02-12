【大埔車禍】政府宣布取消年初二煙花匯演以哀悼死難者

《經濟通通訊社１２日專訊》大埔公路巴士奪命車禍造成１９死６６人傷，全城哀慟。行政

長官林鄭月娥宣布，將取消年初二（１７日）煙花匯演以哀悼死難者。

林鄭月娥指，聽到立法會跨黨派議員要求取消年初二煙花匯演，她認為社會各界亦會支持。

她表示曾親身致電向煙花匯演贊助商其士集團（０００２５）解釋，獲對方支持和配合，同時集

團亦承諾將有關贊助款項轉為援助死傷者家庭。（ｆｗ）（ｚｚ）

