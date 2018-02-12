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即市新聞

12/02/2018 17:05

《神州經脈》證監窗口指導維穩，Ａ股縮量反彈，規範內保外貸業務

　　《經濟通通訊社１２日專訊》消息指，中證監周末就Ａ股上周五（９日）暴挫進行窗口指導
，以支持股票市場穩定，Ａ股今日大幅反彈，惟交投顯著萎縮，僅錄３４９７億元（人民幣．下
同），按日大減２９％。
　　滬綜指收升０﹒７８％，報３１５４﹒１３點，終止四連跌；深成指收升２﹒９１％，報
１０２９１﹒８８點；創業板收漲３﹒４９％，創逾半年最大單日升幅，報１６４８﹒０７點。

＊多家上市公司增持自家股票＊

　　據《彭博社》引述消息人士稱，窗口指導包括：鼓勵一些上市公司大股東或控股股東增持股
票，要求一些券商機構提供上周的交易總結和對本周交易的預判和計劃，還敦促一些基金限制賣
盤，不要出現淨賣出。
　　中證中小投資者服務中心稍早稱，在面對市場大幅波動、公司股價連續下跌時，一些上市公
司的大股東、實際控制人、董監高等的增持行為，可反映出對公司股票價值的判斷和對公司長期
經營發展的負責任態度，這種行為將為廣大中小投資者帶來信心。

＊交投偏謹慎，結購匯趨均衡＊

　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒３００１，較上個交易日升１９３點子。在岸即期匯率
（ＣＮＹ）今早高開４５點子，收盤跌２８６點子，報６﹒３２９０。
　　交易員指，隔夜美指繼續穩定在９０上方，人民幣亦在６﹒３左右遭遇升值阻力，逢低購匯
盤亦不時出現，加上春節假期將至，市場交投偏謹慎，結購匯在當前位置趨於均衡，匯價僅小幅
波動。
　　他們並表示，不排除春節前平頭寸引發市場波動，主要是美指方向變數大，客盤和機構都不
太會持有較大的頭寸過年，料在最近三個交易日集中平盤，加上當前流動性不佳，或引發匯價短
時波動。

＊項目融資逾５千萬美元須報＊

　　中保監、國家外匯局下發《規範保險機構開展內保外貸業務有關事項的通知》，明確內保外
貸業務開展形式，規範反擔保主體和擔保物形等。其中，通知規定，保險機構開展內保外貸業務
實際融入資金餘額不得超過其上季末淨資產的２０％，並納入融資槓桿監測比例管理。
　　通知要求保險機構所投資的項目及其底層資產不得違反國家宏觀調控政策、產業政策和境外
投資政策；要求專款專用，禁止保險機構將內保外貸融入資金用於除特殊目的公司的投資項目以
外的業務，或向第三方發放貸款；不得變相開展內保外貸業務，在境外獲得信用貸款，禁止進行
套利或非法的投機性交易等行為。
　　同時，保險機構開展內保外貸業務，單個投資項目融入資金在５０００萬美元（或等值貨幣
）以上的，應當進行事前報告和評估。

＊企業發債須聲明非政府融資＊

　　國家發改委、財政部發布「進一步增強企業債券服務實體經濟能力　嚴格防範地方債務風險
」的通知明確，相關企業申報債券時應主動公開聲明不承擔政府融資職能，發行本期債券不涉及
新增地方政府債務。
　　通知指，申報企業應當真實、準確、完整地披露企業自身財務信息和項目信息等，支持投資
者有效甄別風險，嚴禁涉及與地方政府信用掛鈎的虛假陳述、誤導性宣傳。信用評級機構應當基
於企業財務和項目信息等開展評級工作，不得將申報企業信用與地方政府信用掛鈎。
　　此外，申報企業應當依托自身信用制定本息償付計劃和落實償債保障措施，確保債券本息按
期兌付，切實做到「誰借誰還、風險自擔」。嚴禁申報企業以各種名義要求或接受地方政府及其
所屬部門為其市場化融資行為提供擔保或承擔償債責任。

＊新能源汽車地方補貼傳保留＊

　　據《彭博社》引述知消息人士指，內地擬保留新能源汽車地方補貼。
　　消息指，根據正研究的方案，中國政府傾向於讓各省繼續實施各自的電動汽車補貼政策，以
支持不斷上升的新能源汽車購車需求，而地方電動汽車補貼不應超過中央政府補貼的５０％，政
策目前正處於最後討論階段。
　　去年底，消息指當局決定取消電動汽車地方補貼，以控制政府支出。知情人士表示，決策者
近來擔心，停止地方補貼會影響新能源汽車行業的發展。
　　據全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹估計，２０１６和２０１７年中央政府的相關補
貼金額可能總計達到８３０億元。（ｊｙ）

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